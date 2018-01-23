Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию

Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира Saudi Aramco. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам главы РФПИ, наша страна уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать серьезных вложений не стоит. Вместе с тем он отметил, что потенциальная сделка с Saudi Aramco позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией.

"Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов. Примерно такой же исходит от наших китайских партнеров", – приводит слова Дмитриева Reuters.

Глава РФПИ напомнил, что Москва и Эр-Рияд наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Кирилл Дмитриев признал, что российской экономике нужны реформы. Он отметил, что на государство приходится уже более 70% экономики. По словам главы РФПИ, это чересчур.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Студент из Санкт-Петербурга Родион Раскольников интересуется, когда же наконец у наших стариков будет достойная пенсия. — Механическая Акула (@kvasnikk) 9 января 2018 г.

Dni.Ru сообщали о том, какие изменения ждут социальную политику страны в 2018 году. В частности, в январе индексация пенсионных начислений составит 3,7%. В апреле планируется еще одно повышение. По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году достигнет 14 075 рублей, а для неработающих пенсионеров – 14 329 рублей. При этом среднегодовой размер социальной пенсии будет значительно меньше – 9 045 рублей.

Межтем большинство россиян намерены продолжать работать и после выхода на пенсию, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала "Рамблер". 61% из них уверены, что для поддержания привычного уровня жизни им не будет достаточно одной государственной пенсии, а 7% думают, что без работы могут заскучать. Тем временем 25% пользователей "Рамблера" не намерены ходить на работу после достижения пенсионного возраста: 8% – потому, что не захотят, а 17% считают, что им не позволит здоровье. Кроме того, 7% проголосовавших пока не думают о том, что будут делать после выхода на пенсию. В опросе приняли участие 2280 человек.