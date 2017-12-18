В России внезапно исчезли бедные старики

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что в стране не осталось проживающих за чертой бедности пенсионеров. К такому выводу ведомство пришло, подведя итоги работы за 2017 год.

"В России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания", – передает "Газета.ru" заявление пресс-службы ПФР.

На сайте ведомства сообщается, что в 2017 году социальные выплаты 31 миллиону неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%. Таким образом, средний размер выплат по старости в России составил 13,8 тысячи рублей. Это на 64% выше, чем прожиточный минимум россиян, ушедших на заслуженный отдых. В каждом регионе местное отделение ПФР поднимает размер выплат неработающим пенсионерам до уровня ПМП.

По информации пенсионного фонда, всего за 2017 год государство потратило на социальные выплаты по возрасту или инвалидности больше восьми триллионов рублей. И это еще не все траты ПФР за этот год. Как сообщается на сайте ведомства, в последних числах декабря фонд профинансирует выплату пенсий и социальных пособий на период праздничных дней. Таким образом, часть пенсионеров получит выплаты на свои банковские счета еще до наступления нового 2018 года. "Почта России" будет доставлять пенсии и социальные пособия по обычному графику.

Напомним, Dni.Ru писали, что на большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на волнующий миллионы россиян вопрос. Решение о повышении пенсионного возраста в России не принято, успокоил граждан страны президент. Глава государства подчеркнул, что возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется тех, кто уже отправился на заслуженный отдых, и не должно быть шоковым. Очевидно, что на такой шаг рано или поздно пойти придется – такой вывод можно сделать из слов Путина.

Важно отметить, что большинство россиян (61%), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, рассказали, что не знают, по какому принципу формируются их пенсии, но хотели бы узнать. Респондентам задали такой вопрос: "Знаете ли вы, как формируется ваша пенсия?".

Еще 23% опрошенных заявили, что "имеют примерное представление" о том, как формируются их пенсии, но "в детали не вникали". Только 8% участников опроса считают, что они "хорошо осведомлены" по этому вопросу. Еще 8% респондентов сказали, что не знают, как формируются пенсии, так как им это "не особо интересно".