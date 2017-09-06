Для россиян вводят новый налог
О новом законопроекте, касающемся налога на добавленный доход (НДД), Александр Новак рассказал в кулуарах Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что документ будет внесен правительством России на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает РИА Новости.
"Задача стоит принять закон в этом году. Здесь нет никаких возражений со стороны федеральных органов власти. Сейчас просто пакет документов дорабатывается для рассмотрения на заседании правительства и внесения в Госдуму", – пояснил министр.
Пилотный проект по введению НДД планируется запустить в 2018 году. Законопроект предполагает, что налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предположительно, новая система сборов будет опробована на пилотных проектах разработки месторождений. Эта инициатива со временем должна заменить экспортную пошлину.
В августе заместитель министра энергетики Алексей Текслер заявил, что ведомство ожидает принятия закона до 1 декабря 2017 года. "Учитывая стадию проработки НДД, мы считаем, что все-таки ее надо принять в этом году. Мы инициируем временную отмену этой нормы Бюджетного кодекса, чтобы до 1 декабря принять законопроект. Как только в правительстве он окончательно будет одобрен, в соответствии с процедурой, надеюсь, он будет внесен в Госдуму и принят до 1 декабря", – добавил чиновник.
Артистка дала откровенное интервью
Кулинарное шоу больше не будет снимать новые программы
Актер прокомментировал ЧП, которое случилось в подмосковной школе
К концу столетия смертность будет достигать страшной цифры 151 500 человек