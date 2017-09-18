"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов

"Тинькофф-банк" нарушает права клиентов, сообщают СМИ. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав ролик видеблогеров с канала "Немагия" и сравнив их выводы с данными Роспотребнадзора и архивами судебных протоколов.

Оказывается, большая часть обвинений, которые выдвинули против банка блогеры, оказалась правдивой. "Тинькофф" ущемляет права клиентов и получает за это огромные штрафы, которые он игнорирует. Помимо потребителей, от действий банка страдают и его собственные работники, которых лишают части трудовых прав.

Сразу два региональных отделения Роспотребнадзора вынесли решения против "Тинькоффа". Они запретили банку брать комиссию за снятие наличных с кредитных карт. По мнению ведомства, условия договора, которые позволяют снимать с клиентов 2,9% плюс 290 рублей за такую операцию незаконны и ущемляют права потребителей. Несмотря на то, что надзорный орган еще в прошлом году потребовал от банка больше не брать комиссию за снятие наличных, такой пункт до сих пор содержится в типовом договоре "Тинькоффа".

"Такой вид комиссии не предусмотрен ни Гражданским кодексом, ни Законом о защите прав потребителей, ни другими. А значит, он ущемляет права потребителя, который по кредитному договору считается наиболее незащищённой и экономически слабой стороной", – объяснил Life.ru источник в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, по сведениям Роспотребнадзора, банк меняет условия кредита по своему усмотрению и без уведомления клиента. Так, например, один из клиентов челябинского отделения "Тинькоффа" перевел свой кредит из другого банка под процентную ставку 33%, однако она очень быстро выросла до 45%.

Это не единственный случай – в 2012 году жительница Омска получила кредитную карту с лимитом 14 тысяч рублей. Каждый год банк увеличивал ей кредит, не уведомляя свою клиентку. В итоге, лимит достиг 76 тысяч рублей, а комиссия за снятие наличных составила почти 13 тысяч рублей.

Девушка пошла в суд, который встал на ее сторону. Он обязал "Тинькофф" признать недействительным пункт, который позволял в одностороннем порядке изменять состав оказываемых услуг. Несмотря на решение суда, эти положения до сих пор находятся в типовом договоре банка