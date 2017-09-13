Банковская тайна ушла в прошлое

На наших глазах прежний мир остается в прошлом. Банки все более детально анализируют наши транзакции. Множество организаций и индивидуальных предпринимателей столкнулись в последнее время с блокировкой счетов и переводов и требованиями о предоставлении дополнительных документов. Банки ориентируются на ряд признаков, свидетельствующих о том, что организация может быть вовлечена в отмывание денег, и старательно блокируют счета, чтобы не лишиться лицензии. Иногда даже слишком старательно.

Налоговые службы все более активно осваивают информационные технологии, автоматизируя поиск подозрительных транзакций и контрагентов. В последнее время достаточно часто встречается одна и та же история: бизнесмен, который активно пользовался услугами так называемой "обналички", когда деньги платятся некоторой фирме ООО "Ромашка", а обратно получаются в виде наличных за вычетом определенного процента, сталкивается с налоговой проверкой. При этом одним из первых шагов налоговых инспекторов становится проверка контрагентов предприятия, в ходе которой инспекторы обнаруживают, что ООО "Ромашка" – однодневка. В результате инспекторы доначисляют налоги и пени. И это не единственный пример эффективной работы Федеральной налоговой службы.

Банковская тайна уже фактически ушла в прошлое. Времена, когда можно было открыть счет в швейцарском банке и быть спокойным за то, что налоговая служба не узнает об этих деньгах – проходят. Швейцария выразила готовность обмениваться с Россией налоговой информацией в автоматическом режиме и первые данные ФНС России получит уже в 2019 году. Не говоря о том, что у российских налоговиков есть все возможности получать информацию в ручном режиме, по запросу.

Оффшоры не так давно считались надежной возможностью для сокрытия капитала. Однако количество офшорных юрисдикций, готовых помочь в сокрытии капитала и не стремящихся обмениваться налоговой информацией – стремительно падает. Фактически, сейчас уже ни одна более-менее приличная юрисдикция не является тихой гаванью для капиталов.

Типовой кейс: российская компания оказывает услуги или платит проценты по кредиту в пользу оффшорной компании, аффилированной с российской. Федеральная налоговая служба запрашивает бенефициаров иностранной компании, определяет связь между компаниями и доначисляет налоги.

Благодаря глобализации, сотрудничеству государств в области обмена налоговой информацией и распространению информационных технологий с каждым годом структура владения активами и финансовые потоки будут становиться все более прозрачными. И, как следствие, возможности для уклонения от уплаты налогов будут серьезно сокращаться и это самая ближайшая перспектива.

Безусловно, это положительное явление – повышение собираемости налогов, снижение возможностей для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности поможет как наполнить бюджет, так и сократить финансовую базу преступности. С другой стороны, что делать владельцам капитала, которые зачастую достаточно неосторожно относились к хранению своих средств в оффшорах? Суммы очень большие, по недавним данным американских аналитиков, из России утекло порядка 62 триллиона рублей.

В первую очередь важно понять, что налоговая открытость и прозрачность – уже практически состоявшаяся реальность. Во вторую – проанализировать текущую структуру активов и определить шаги по ее оптимизации и приведению к соответствию с законодательством. 2017 год – последний, когда есть возможность закрыть компанию, чтобы не попасть под действие законодательства о контролируемых иностранных компаниях.