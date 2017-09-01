Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Первый осенний месяц приготовил россиянам несколько законодательных сюрпризов. Видимо, чтобы компенсировать расстройство от невнятного лета – по большей части приятных.

Больше всего жителей России к 1-му сентября, естественно, интересуют нововведения в области образования. Чем же удивят учебные заведения вернувшихся с каникул школьников и студентов?

Во-первых, ученикам предоставят возможность поближе познакомиться с планетами и звездами: в школу возвращается предмет "астрономия". А студентов в сентябре ждет повышение стипендий. Министерство образования и науки ещё в начале августа объявило об индексации этих выплат с 1 числа на 5,9%. Как сообщила министр образования Ольга Васильева, деньги на повышение стипендий уже заложены в федеральном бюджете. Кроме того, вузам разрешат присуждать учёные степени. С сентября такое право получат 23 российских образовательных учреждения. А форма получения образования под названием интернатура перестанет существовать.

Автомобилистов сентябрь тоже не забыл. В конце месяца вступают в силу новые правила ОСАГО. Теперь обратиться к страховщику для проведения ремонта или выплаты можно в случае ДТП с участием 3 и более транспортных средств. Раньше на прямое возмещение убытков можно было рассчитывать только в случае, если в ДТП участвовали два автомобиля.

Еще новость для владельцев автомобилей: госкомпания "Автодор" приступает к тестированию единого транспондера. Это устройство, предназначенное для безостановочного проезда через терминалы на платных дорогах – оно автоматически совершает оплату. Одним транспондером можно будет оплатить проезд по 700 км платных трасс.

А вот рекламодателям жизнь немного осложнили. С 1 сентября в рекламе на телеканалах, основанной на различных исследованиях аудитории, они обязаны использовать указанные данные "в соответствии с договорами, заключенными с организациями, уполномоченными на проведение указанных исследований Роскомнадзором". Ужесточаются также правила размещения рекламы в Facebook. Администрация соцсети запретит 17 видов постов. В частности, нельзя будет продвигать посты, опубликованные в хронику страницы через сторонние приложения, а также рекомендации мест и одобрение политических кандидатов.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам придется ознакомиться с поправками к статье 21.1 ФЗ № 129. С 1 сентября они дополнят список оснований, согласно которым юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ. К примеру, это может произойти из-за отсутствия у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников). А также из-за наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности – если с момента внесения таких сведений истекли шесть месяцев.

Лицам, получившим российское гражданство, теперь недостаточно будет просто поставить подпись для получения паспорта. Теперь удостоенные звания гражданина России обязаны приносить присягу. Если же от этой процедуры кандидат отказывается, решение о приобретении им гражданства аннулируется.

Хорошая новость для любителей рыбы. Вступает новый технический регламент ЕАЭС "О безопасности рыбной продукции". Как говорят эксперты, техрегламент призван защитить потребителей от некачественной рыбной продукции. В документе, в частности, впервые прописаны нормы допустимого содержания внутримышечной влаги рыб. Этот пункт позволит покупателям платить за чистый вес, а не за искусственно увеличенный на предприятиях. Ограничивается и содержание льда в продукции – что должно сократить долю перемороженного товара.