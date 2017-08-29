Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года

Практически для всех знаков зодиакального круга сентябрь приготовил перемены в личной жизни. Кому-то хорошие, а кому-то – не очень. Какая доля выпадет вашему знаку, узнайте из гороскопа астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлии Самоделовой, который был составлен специально по просьбе Dni.Ru.

ОВЕН

В этом месяце Овны имеют все шансы изменить свой социальный статус. Это значит, что кто-то решит связать себя узами брака со своим избранником, а кто-то наоборот станет свободным, или займется активным поиском нового партнера.

ТЕЛЕЦ

Если в течение месяца в отношениях с вашим партнером будут возникать разногласия, непонимание и конфликты, помните, что умение договариваться – это половина успеха. Не пытайтесь давить, не проявляйте гнев. Постарайтесь встать на сторону оппонента.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни Близнецов по-прежнему продолжается период, который трудно назвать хорошим. Ваши вторые половинки не только не хотят понять вас, но даже не желают идти на диалог. Может быть, они на вас чем-то обижены, а может наивно полагают, что и так знают все, что вы можете сказать.

РАК

Хорошо чувствуют себя сейчас рядом с партнером те представители знака, которые знают, что защищены в правах законным браком. Это относится и к женщинам, и к мужчинам. Нестабильность и отсутствие конкретики может нервировать и создавать почву для конфликтов.

ЛЕВ

Партнерские отношения у большинства Львов стабильны. Прежде всего, это относится к тем, кто состоит в браке или довольно длительное время знает своего партнера. А вот чего действительно не стоит делать, так это искать мимолетных ни к чему не обязывающих связей. Подобное поведение может привести к непредвиденным последствиям.

ДЕВА

В первый осенний месяц у представителей знака Дева могут быть интересные знакомства, которые в будущем способны перерасти в роман. Однако инициативу придется проявлять вам самим. Если вы примете выжидательную позицию, рискуете упустить момент.

ВЕСЫ

В партнерских отношениях тоже наиболее интересна вторая половина месяца. В этот период люди, рожденные с Солнцем в Весах, будут яркими, заметными и привлекательными для противоположного пола. Избегайте тайных романов и интрижек за спиной у своего постоянного партнера. Все может открыться.

СКОРПИОН

Те представители знака, которые ставят своей целью поиск партнера или вступление в брак, вполне способны осуществить свои намерения в ближайший месяц. Те же, у кого есть партнер, будут укреплять свои отношения, или даже запланируют прибавление в семействе.

СТРЕЛЕЦ

Для того чтобы ваши отношения с партнером не пострадали, вам нужно следить за тем, что вы говорите, в какой форме ведете диалог, и как себя ведете. Особенно осторожно и вежливо нужно высказывать претензии. Вы, сами того не желая, можете обидеть любимого человека.

КОЗЕРОГ

В партнерских отношениях у представителей знака Козерог спокойный и стабильный период. Те, у кого есть партнер, могут рассчитывать на его поддержку и понимание. Одинокие Козероги, скорее всего, так и останутся одинокими. Вероятно, они посчитают, что сейчас есть более важные жизненные цели.

ВОДОЛЕЙ

Отношения с партнером сейчас переходят на новый уровень. Постарайтесь сделать все, чтобы это был эволюционный процесс. Если же у вас еще нет постоянного партнера, то в сентябре есть все шансы исправить эту ситуацию. Самый благоприятный период – это первые 20 дней месяца.

РЫБЫ

Для очень многих представителей знака Рыбы партнерские отношения сейчас – самая важная тема. Ради того, чтобы отношения с имеющимся партнером были хорошими, вы будете готовы пойти на жертвы, поступиться своими интересами. Одинокие Рыбы постараются найти себе пару.