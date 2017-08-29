Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября

Школьники Москвы смогут бесплатно посещать музеи столицы с 1 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время городского открытого августовского педагогического совета "Школа объединяет города", который состоялся в школе №2048 в Некрасовке.

"Для того, чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными, производственными и культурными столицы, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы бесплатными для московских школьников", – обратился столичный градоначальник к учителям. При этом он отметил, что за последние годы число учащихся в столичной системе образования выросло почти на четверть, изменилась и сама система, ее стандарты, требования.

Также Сергей Собянин сообщил, что уже через год информационная база столичных школ будет полностью обновлена. "Это и новые ноутбуки, и новые компьютеры, и новые интерактивные доски, и Wi-Fi, скоростной интернет и так далее", – рассказал мэр. Но самое главное – разработка электронной платформы сценариев уроков, методических пособий, самых современных материалов.





По словам столичного градоначальника, ранее уже были созданы тысячи образовательных пособий, сценариев уроков, которые пользуются популярностью в школах Москвы. "Сегодня мы готовим вместе с министерством образования соглашение, по которому тот опыт, который накапливается у нас, должен быть востребован в других российских регионах и школах", – добавил Сергей Собянин.

В ходе педагогического совета мэр столицы вручил грамоты педагогам за вклад в развитие образовательной системы Москвы. "Те успехи, которые есть в московском образовании, конечно, стали возможны благодаря и организационным изменениями, и финансовым вливаниям, но самое главное – они стали возможны благодаря вашему каждодневному труду, вашим стараниям, вашему умению, вашему таланту. Спасибо вам огромное!" – поблагодарил учителей градоначальник.

Он также поздравил педагогов с наступающими Днем знаний и Днем города. По словам Собянина, образование играет одну из главных ролей в жизни Москвы, способствует тому, чтобы город, несмотря на солидный возраст, становился молодым, современным и привлекательным. Педагоги получили из рук мэра почетные знаки "Заслуженный учитель города Москвы".





Школа №2048 в районе Некрасовка была возведена за счет средств городского бюджета в 2016-2017 годах. Она рассчитана на 2100 учащихся. Школа оборудована всем необходимым для ведения образовательного процесса.

Всего же в Москве за последние шесть лет было построено 279 школ и детских садов. Только с начала этого года введено в эксплуатацию шесть школ и три детских сада, рассчитанных почти на шесть тысяч детей.

