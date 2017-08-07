Процесс года : "Югра" в противостоянии с Центробанком
Юристы, банкиры, представители бизнеса со всех сторон рассматривают кейс о том, как регулятор ввел временную администрацию и затем отозвал лицензию у кредитного учреждения, входящего в ТОП-30 крупнейших банков России, изучая, кому это выгодно и почему Гепрокуратура впервые выступила на стороне частного банка, у которого отозвали лицензию.
В материале, опубликованном на правовом портале, доказывается, что Центробанк не имел оснований для введения в "Югру" временной администрации, банк вовремя выполнял все нормативы и предписания регулятора, и высказывается предположение, что "Югру" разоряют сознательно.
Прежнее руководство банка, отстраненное от работы временной администрацией, назначенной ЦБ, обратилось в суд с иском на действия регулятора и государственного агентства по страхованию банковских вкладов (АСВ). Иск будет рассматриваться 15 августа.
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