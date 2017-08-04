В России взлетели цены на лекарства

Рост стоимости лекарственных препаратов на 7,6% зафиксировали в Росздравнадзоре. Подорожание в 3,3 раза превысило инфляцию: фармацевты пытаются компенсировать убытки и недополученную прибыль.

В Росздравнадзоре рассказали, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Например, на 1,8% — медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% — лекарства от 50 до 500 рублей, на 7,9% – препараты дороже 500 рублей. При этом цены на медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по-прежнему регулирует государство.



"Цены на категорию ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и все еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено", – цитирует газета "Известия" руководителя организации "Аптечная гильдия" Елену Неволину.

"В низком ценовом сегменте очень большая конкуренция — по одной лекарственной позиции больше десяти производителей. Если кто-то начнет повышать цены, в конце концов окажется в невыгодном положении по сравнению с конкурентами", – прокомментировал исполнительный директор фармацевтической компании "Полисан" Евгений Кардаш.