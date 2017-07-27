Курс антибиотиков вредно доводить до конца
"Идея, что раннее прекращение лечения антибиотиками способствует возникновению резистентности, не подкреплено свидетельствами. Тогда как прием лекарств дольше, чем нужно, увеличивает риск ее возникновения… Мы призываем лиц, принимающих решения, учителей и врачей перестать говорить о важности окончания курса антибиотиков и, более того, публично и активно заявлять, что эта рекомендация не основана на фактах и не верна", – пишут ученые в статье, опубликованной в BMJ.
В действительности, как указывают авторы статьи, требование "пропить весь курс до конца" возникло в самом начале применения антибиотиков. Еще в 1945 году первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг в своей речи в Нобелевском комитете – да, он получил за свое открытие эту престижную награду – описывает жуткий сценарий. Флеминг предложил представить гипотетического пациента со стрептококковой инфекцией, который недопринял пенициллин – и вот у стрептококка вырабатывается устойчивость к пенициллину, пациент заражает свою жену и близких... В итоге все умирают.
"Когда пациент принимает антибиотики по любой причине, чувствительные к ним виды и штаммы на коже, в кишечнике и окружающей среде замещаются устойчивыми и способными в дальнейшем вызвать заражение. Чем дольше такие бактерии подвержены действию антибиотиков, тем сильнее отбор в пользу устойчивых видов и штаммов. Например, именно такая устойчивость к метициллину развилась у золотистого стафилококк", – указывают авторы исследования.
Иными словами, если пройти весь курс антибиотиков до конца – гораздо больше вероятности, что бактерии станут устойчивыми к лекарству. К тому же рекомендованные курсы – они усереднены и не учитывают особенности каждого конкретного пациента.
"Сейчас мы игнорируем этот факт и даем универсальные рекомендации по длительности использования антибиотиков, основанные на неполных данных", – подчеркивают авторы научной работы. По мнению исследователей, назрела необходимость новых наблюдений с тщательным контролем состояния пациентов.
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