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Здоровье

Курс антибиотиков вредно доводить до конца

Фото: GLOBAL LOOK press
ВОЗ рекомендует курс лечения антибиотиками обязательно доводить до конца. В справедливости этого предписания усомнились ученые из медицинской школы Брайтона и Сассекса.
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"Идея, что раннее прекращение лечения антибиотиками способствует возникновению резистентности, не подкреплено свидетельствами. Тогда как прием лекарств дольше, чем нужно, увеличивает риск ее возникновения… Мы призываем лиц, принимающих решения, учителей и врачей перестать говорить о важности окончания курса антибиотиков и, более того, публично и активно заявлять, что эта рекомендация не основана на фактах и не верна", – пишут ученые в статье, опубликованной в BMJ.

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Бесполезные антибиотики

В действительности, как указывают авторы статьи, требование "пропить весь курс до конца" возникло в самом начале применения антибиотиков. Еще в 1945 году первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг в своей речи в Нобелевском комитете – да, он получил за свое открытие эту престижную награду – описывает жуткий сценарий. Флеминг предложил представить гипотетического пациента со стрептококковой инфекцией, который недопринял пенициллин – и вот у стрептококка вырабатывается устойчивость к пенициллину, пациент заражает свою жену и близких... В итоге все умирают.

"Когда пациент принимает антибиотики по любой причине, чувствительные к ним виды и штаммы на коже, в кишечнике и окружающей среде замещаются устойчивыми и способными в дальнейшем вызвать заражение. Чем дольше такие бактерии подвержены действию антибиотиков, тем сильнее отбор в пользу устойчивых видов и штаммов. Например, именно такая устойчивость к метициллину развилась у золотистого стафилококк", – указывают авторы исследования.

Иными словами, если пройти весь курс антибиотиков до конца – гораздо больше вероятности, что бактерии станут устойчивыми к лекарству. К тому же рекомендованные курсы – они усереднены и не учитывают особенности каждого конкретного пациента. 

"Сейчас мы игнорируем этот факт и даем универсальные рекомендации по длительности использования антибиотиков, основанные на неполных данных", – подчеркивают авторы научной работы. По мнению исследователей, назрела необходимость новых наблюдений с тщательным контролем состояния пациентов.

Автор: Алексей Минин27 июля 2017, 19:40
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