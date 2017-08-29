Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине

Диверсию против украинских потребителей газа раскрыл премьер-министр Владимир Гройсман. Преступлением, с точки зрения председателя правительства Украины, являются цены на голубое топливо для заправки автомобилей.

Ситуацией на рынке сжиженного газа Украины должен заняться Антимонопольный комитет (АМКУ), уверен украинский премьер. По его мнению, ценовая лихорадка – следствие установившейся монополии.

Гройсман подчеркнул, что колебания цены начались не вчера, и о возможном осложнении ситуации сообщали еще весной. "И что мы видим? Что люди были правы. Ситуация ухудшается. Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время как у нас есть специальные органы – в частности АМКУ", – цитирует председателя правительства пресс-служба.

"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан", — заявил Гройсман.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив на днях заявил, что причинами повышения цен на сжиженный газ займётся министерство энергетики и угольной промышленности. В настоящее время украинские предприятия и частные производители покрывают лишь 20% потребности рынка, остальное Киев импортирует из России, Белоруссии и Казахстана. В первом полугодии 2017 года Киев увеличил импорт газа из европейских стран до 7 миллиардов кубометров.

Участники совещания у премьера сообщили, что потребление газа на Украине растет быстрыми темпами. По их данным, за 8 месяцев текущего года объем импортируемого голубого топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 70 тысяч тонн и превысил 600 тысяч тонн. В то же время, значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из России, откуда поступает наибольшее количество этого топлива. Все это в совокупности привело к резкому увеличению цены на автомобильный газ в период пикового спроса.