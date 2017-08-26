Порошенко приписал Украине очередное несуществующее достижение
"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь свет, а Украина носит гордое звание авиационной державы", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Поздравление украинский лидер проилюстрововал красочным фото самолета, произведенного концерном "Антонов". Отметим, что ранее Киев принял решение в кротчайшие сроки ликвидировать концерн. А в октябре прошлого года представитель компании Андрей Хаустов в эфире украинского радио заявил, что в 2016-м "Антонов" не собрал ни одного самолета.
Примечательно, что и премьер-министр Владимир Гройсман также поздравивший граждан страны с Днем авиации, в своей речи упомянул продукцию "Антонова".
"Изобретения украинцев – от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мария" – являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения", – заявил Гройсман.
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