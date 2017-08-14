Украинцы наплевали на языковой террор Киева

Несмотря на политику Киева по насаждению мовы, число говорящих на ней граждан страны выросло лишь на 5% за более чем 25-летний период независимости Украины. Об этом заявила глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По ее словам, в 1992 году преимущественно на украинском языке разговаривали 37% жителей страны. В 2016 году этот показатель составил 42%, приводит данные Бекешкиной журнал "Новое время".

При этом эксперт предостерегла от "языкового насилия" граждан. Она выразила уверенность, что это лишь настроит украинцев против власти. "Так нельзя. Даже с точки зрения успеха того, чего ты хочешь достичь. Нужно выбирать нужные средства", – заявила специалист.

Говоря о возможностях повышения популярности украинского языка среди граждан страны, Бекешкина отметила, что необходимо формировать на нем массовую культуру. По ее словам, для этого хорошо подошла бы литература. "Нужна украинская Донцова. То, что люди читали бы на пляже. Детективные телесериалы нужно делать убойные. Чтобы не российские смотрели, а украинские", – заявила она.

Впрочем, украинское руководство живет в собственном мире, постоянно делая противоречащие объективной реальности и здравому смыслу заявления. Несмотря на то что большая часть граждан страны отказывается говорить на мове, премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что украинский язык якобы востребован аж в мировом масштабе.

По его словам, украинцы "совершили национальный подвиг", освободившись от "притеснений" со стороны русского языка. "Сегодня украинский язык и культура снова становится модной, влиятельной, востребованной в мире", – выдал свои фантазии за реальность политик.





Напомним, в начале июня этого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о 75-процентной квоте вещания на украинском языке на общегосударственных телеканалах. До этого документ большинством голосов был принят Верховной радой.

В соответствии с нормативно-правовым актом, доля вещания на украинском языке в течение суток должна составлять не менее 75%. Что касается региональных организаций, то для них введена обязательная доля телеэфира на национальном языке на уровне 50%. Вместе с тем допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, а также в комментариях приглашенных лиц.

