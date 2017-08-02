В России сенсационно упали цены

Потребительские цены в России показали тенденцию к снижению. Только за последнюю неделю июля падение составило 0,1%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В ведомстве отмечают, что в последний раз снижение цен – дефляция – было отмечено в августе прошлого года. А в середине июля 2017 года инфляция оказалась на нулевой отметке впервые с мая, в предыдущие месяцы демонстрируя крайне незначительный рост.



В то же время в Центробанке рассказали о причинах, вызывающих инфляцию. Как отметили в финансовом регуляторе, производители поднимают цены на свои товары тогда, когда у потребителей высокий уровень инфляционных ожиданий. "Это дает части производителей возможность действительно очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам", – заявили в ЦБ.

Залог стабилизации цен – это низкие инфляционные ожидания, уверен зампред главы департамента исследований ЦБ Александр Морозов. Он отметил, что россияне по-прежнему воспринимают рост цен, случившийся пару лет назад, как то, что произошло совсем недавно, будто бы вчера. "Поэтому мы считаем, что рост цен по-прежнему продолжается теми темпами, которые были в 2015 году, в 2016 году, а не теми темпами, которыми цены растут сейчас", – констатировал Морозов.

Напомним, ранее руководитель Департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил о снижении роли российской валюты в отечественной экономике. По его словам, этого удалось добиться благодаря уменьшению инфляции, которая замедлила свои темпы до 4,4% в июне. По итогам года, отметили в финансовом регуляторе, повышение цен достигнет запланированного уровня в 4%.

"Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, а рубль называли "деревянным", – подчеркнул специалист.

