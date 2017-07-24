Рубль ждут серьезные изменения

По мнению экспертов, ставки по долгосрочным кредитам останутся высокими еще на протяжении двух–трех лет. Вместе с тем, в настоящее время уже можно говорить о "взрослении рубля".

Директор департамента Денежно-кредитной политики Центробанка России Игорь Дмитриев отметил снижение роли иностранной валюты в российской экономике. Этого удалось добиться благодаря уменьшению инфляции, которая замедлилась до 4,4% в июне и по итогам года достигнет запланированных 4%.

"Вспомните сами, когда вы в последний раз строили свои планы по будущим расходам и покупкам в долларах или евро. А ведь еще лет двадцать назад именно иностранная валюта воспринималась как настоящие деньги, а рубль называли "деревянным", – цитирует эксперта газета "Известия". "Одна из причин взросления рубля — снижение инфляции", — заявил он.

Кроме того, эксперт отметил, что ставки по краткосрочным ссудам падают в полтора раза быстрее, чем ключевая, что также свидетельствует о доверии к денежно-кредитной политике. Закрепление инфляционных ожиданий позволит в будущем снизить и ставки по долгосрочным кредитам.

В данный момент на рынке 59.21/$ 69.00/€ 2873/Brent — Российский Рубль (@RussianRUB) 21 июля 2017 г.

В свою очередь замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова отметила, что для снижения ставки по долгосрочным кредитам, рынок должен в ближайшие годы поверить в длительный период низкой инфляции. По ее оценке, ставки по длинным кредитам смогут существенно упасть лишь через два-три года инфляции в 4%.

Доля доллара в экономике действительно уменьшается. Так, с 1 июня 2016-го по 1 июня 2017 года доля валютных вкладов населения снизилась с 26 до 22%. Доля средств организаций в валюте сократилась с 44 до 36%.