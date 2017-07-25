Работающие пенсионеры получат прибавку

Пересчет выплат работающим пенсионерам будет произведен 1 августа. По данным Пенсионного фонда, их в стране 42 миллиона человек.

В Минтруде уточнили, что на перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году платили взносы. При этом корректировка носит беззаявительный характер. Обращаться по этому поводу никуда не требуется.

В отличие от традиционной индексации, прибавка к выплате работающих пенсионеров носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от зарплаты гражданина в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщает Rg.ru.

Известно, что для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл. Так, максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. "Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей", – пояснили в Пенсионном фонде.

Напомним, пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года. Как и все социальные выплаты. В Минтруде напомнили: индексация социальных пособий, а также пенсий неработающим россиянам проводится ежегодно 1 февраля. При этом пособия и пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за предыдущий год.

Как писали Dni.Ru, согласно обнародованному Глобальному пенсионному индексу, составленному компанией Natixis Global Asset Management, Россия – одна из худших стран для пенсионеров. Тяжелее живется только старикам в Бразилии, Греции и Индии.