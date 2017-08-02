ЦБ заявил о стабильности банковского рынка
Процесс оздоровления банковского сектора России почти завершен. Однако на рынке еще остаются слабые банки, лечением которых займется ЦБ, заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.
Составленный ЦБ список системно значимых банков определяет компании, обеспечивающие стабильность финансового сектора страны. В их числе как основные госбанки: Сбербанк, ВТБ, крупнейшие частные банки, например, "Открытие", Альфа-банк, дочерние банки зарубежных организаций (Райффайзенбанк, Юникредит).Однако, кроме доказавших свою устойчивость финансовых учреждений, которым не угрожает отзыв лицензий, в стране десятки менее крупных компаний. Регулятор постоянно мониторит деятельность кредитных учреждений, имеет детальную картину по каждому из поднадзорных. Деятельность по оздоровлению банковского сектора продолжается, но именно благодаря "большой пятерке" негативных событий в обозримом будущем не предвидится, уверены в ЦБ.
С июня в России действует новый механизм санации банков, обеспечивающий полное исполнение кредитными учреждениями всех обязательств перед вкладчиками. Но, в частности, к банку "Югра" подобные меры не применялись. Причина в том, что это, по словам Тулина, относительно крупный "карманный" банк – и почти все привлеченные средства использовал для финансирования личного бизнеса своих собственников.
В то же время, санация кредитных учреждений проводится за государственный счет. И тратить деньги государства можно лишь на восстановление устойчивости тех банков, которые выполняют общественно значимую функцию финансовых посредников в экономике. В случае же с "Югрой" выяснилось, что большая часть кредитного портфеля носит "технический" характер – это притворные сделки, маскирующие накопленные банком убытки, подчеркнул Тулин.
К счастью, сколько-нибудь заметных банков с подобной репутацией на российском рынке не осталось. Сейчас ЦБ вместе с собственниками проводит лечение диагностированных у кредитных учреждений болезней. Дестабилизации финансового рынка в результате таких действий не произойдет – напротив, устойчивость системы только повысится, приводит слова Дмитрия Тулина ТАСС.
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