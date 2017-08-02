ЦБ заявил о стабильности банковского рынка

Российский банковский сектор стабилен, и никаких потрясений в обозримом будущем не предвидится. Устойчивость системы обеспечивают крупнейшие банки, такие как, к примеру Сбербанк, ВТБ, "Открытие", которые входят в список системно значимых, составленный ЦБ. В то же время, финансовый регулятор продолжит политику очистки рынка от "карманных" компаний, не выполняющих общественно значимых функций.

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