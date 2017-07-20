ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка

Центробанк 20 июля лишил лицензии московский Межтопэнергобанк. По данным регулятора, организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. Также банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность, передает RT.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По величине активов Межтопэнергобанк занимал 108-е место в банковской системе России.



