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Экономика

АСВ увеличило дыру в капитале "Югры" в четыре раза

Фото: GLOBAL LOOK press
Временная администрация по управлению банком "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 миллиарда рублей. Эксперты полагают, что таким образом АСВ незаконно увеличивает дыру в капитале банка.
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По состоянию на 22 июля 2017 года отрицательный капитал банка оценивался в 7,04 миллиарда рублей, теперь "дыра" в капитале превышает 31 миллиард. Бывшее руководство "Югры" с этим решением не согласно и указывает на то, что сотрудники временной администрации не приняли во внимание недвижимость, находящуюся в залоге в качестве обеспечения по кредитам.

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В приказе АСВ оказавшимся в распоряжении "Известий", сказано, что доформирование резервов на ссуды должно быть отражено в бухучете операционного дня от 3 августа 2017 года. Сам приказ был выпущен 14 августа, и это противоречит положению ЦБ, в котором сказано: "ежедневный баланс  сдается строго до 12:00 следующего рабочего дня". Помимо этого, в документе говорится, что резервы, которые созданы под активы, упомянутые в документе, должны формироваться "без учета обеспечения".

"Действия регулятора в отношении банка "Югра" дали четкий сигнал экспертному сообществу и банкирам, что ЦБ теперь может закрыть любой банк, не обращая внимания на его системную значимость", – так прокомментировал ситуацию вокруг "Югры" аналитик банковского рынка Михаил Мамонов.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей.

Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. Тогда же Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Югры". Как отметили в финансовом учреждении, бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании проектов, связанных с его владельцами.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".

Автор: Александр Комаров16 августа 2017, 15:17

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