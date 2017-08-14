АСВ ищет компромисс с пострадавшими вкладчиками "Югры"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается найти договоренность с вкладчиками банка "Югра", лицензия которого была отозвана Центробанком. Один из активистов пострадавших вкладчиков финансового учреждения записал и опубликовал на своей странице в социальной сети разговор с руководителем Департамента сопровождения ликвидационных процедур АСВ Василием Кудяковым.

Николай Николаев из Екатеринбурга написал в группе "ВКонтакте", что Кудяков связывался с ним вечером 10 августа. Как сообщил активист, представитель АСВ пытался выяснить причины проведения запланированного на 15 августа митинга вкладчиков. Помимо этого, Кудяков порекомендовал Николаеву связаться с ним после того, как "Югра" будет признана банкротом.

Как отметил екатеринбуржец, этот звонок оказался для него шоком. "До сих пор заседание суда по делу о банкротстве "Югры" еще не назначено и самое важное – неизвестно решение суда, которое к тому же может быть обжаловано. Почему так торопится АСВ связаться с вкладчиками?" – недоумевает активист. При этом мужчина добавил, что выплаты вкладчикам банка начались на несколько дней раньше, чем это установлено в законодательстве.

Пост Николаева вызвал негодование у подписчиков-кредиторов "Югры". "Он так уверенно говорит, что банк-банкрот как будто это уже вопрос решенный", – прокомментировал сказанные Кудяковым слова пользователь из Москвы. Неудивительно, что люди опасаются того, что решение по "Югре" уже принято, а справедливого суда ожидать не стоит.

В то же время некоторые пользователи отметили, что в подобных ситуациях нужно настаивать на возврате лицензии банку и его санации на условиях собственника. "И только так! Мы сейчас единомышленники, мы – в одной лодке", – прокомментировала ситуацию одна из вкладчиц финансового учреждения.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода. Помимо этого, установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля.

Тогда же Центробанк объявил об отзыве лицензии у "Югры". Как отметили в финансовом учреждении, бизнес-модель кредитного учреждения основывалась на финансировании проектов, связанных с ее владельцами.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в поддержку банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что Центробанк при осуществлении надзорных функций и в ходе проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".

Стоит отметить, что вкладчик из Екатеринбурга Николай Николаев приехал в Москву и хотел провести 15 августа митинг таких же пострадавших клиентов банка, оставшихся без денег. Однако столичные власти акцию не согласовали.

