Конфликт ЦБ и "Югры" может навредить экономике страны

В обязанности Центрального банка России (ЦБ) входит оздоровление банковской системы и обеспечение финансовой стабильности страны. Однако при отсутствии надзирающего над регулятором органа его действия могут быть избыточными, а само ведомство по сути рискует превратиться в "банковского ликвидатора".

За последние годы Банк России провел серьезную работу по минимизации рисков внезапного коллапса финансовой системы. При этом крайняя мера, на которую может пойти Центробанк – это отзыв лицензии у кредитного учреждения. Так, за последнее время были отозваны лицензии у более чем 300 банков – половины существующих в России.

Тем не менее, в экспертном сообществе существуют сомнения в целесообразности некоторых действий финансового регулятора. "Центробанк сам для себя придумал правила игры, и если кто-то в них не вписывается, он становится недостойным того, чтобы находиться на рынке", – цитирует "Независимая газета" главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева. По его словам, Банку России, возможно, стоит пересмотреть правила игры, поскольку они устарели и являются тормозом для развития экономики.

Во многом показательной стала ситуация с банком "Югра". 10 июля Центробанк ввел в кредитном учреждении временную администрацию, объявив также трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов организации. Действия регулятора вызвали резкую критику как со стороны простых граждан, так и со стороны экспертов финансовой отрасли. Дело в том, что на тот момент банк представлял из себя устойчивую и надежную кредитную организацию, не имея ни одного признака неликвидности, банкротства или нарушения установленных нормативов.

В банке своевременно проводились расчеты и платежи, при этом остатки на корреспондентских счетах составляли 4 947 миллионов рублей, а еще 2 836 миллионов находилось в кассах "Югры". Это характерно для избыточной ликвидности, поскольку максимальные оттоки средств кредиторов банка в течение июня не превышали отметки в 50-70 миллионов рублей. При этом с запасом выполнялись установленные Центробанком пределы значения нормативов ликвидности.





По словам акционеров "Югры" введение временной администрации в кредитном учреждении не имело законных оснований, которые перечислены в документе ЦБ – "Положении о временной администрации по управлению кредитной организации", а также в Федеральном Законе России "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

Уже после введения временной администрации в "Югре" зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в финансовом учреждении якобы производилась фальсификация отчетности. Указан был даже якобы объем неучтенных депозитов – 75 миллиардов рублей. Однако спустя всего лишь несколько дней это было опровергнуто самой же временной администрацией.

Не совсем ясная история получилась и с комментариями главы департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, которая ранее заявляла, что юрлица за один месяц вывели из "Югры" 45 миллиардов рублей. Тем не менее, никаких документальных подтверждений представитель Банка России не предоставила.

Неудивительно, что столь неоднозначными действиями финансового регулятора заинтересовались правоохранительные органы. Так, Генеральная прокуратура потребовала от Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отменить решения о введения в "Югре" временной администрации. По словам представителя прокуратуры Михаила Яненко, правоохранители сочли соответствующее решение регулятора безосновательным, поскольку ранее ЦБ не выявлял никаких нарушений обязательных нормативов в кредитном учреждении.

"Банк "Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности" – сообщили в Генпрокуратуре.

Более того, заявили правоохранители, назначение временной администрации нанесет ущерб федеральному бюджету из-за необходимости выплат вкладчикам на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Также действия регулятора приведут к проблемам в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, а также ускорят инфляцию и в целом ухудшат инвестиционный климат в России, подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом собственник "Югры" Алексей Хотин пытался найти выход из ситуации. Он предлагал регулятору полностью расплатиться с кредиторами и восстановить нормальную работу финансового учреждения без назначения временной администрации.

Несмотря на предостережения правоохранителей и желания собственников "Югры" найти компромисс, ЦБ не поменял свою позицию. Начались выплаты вкладчикам банка. При временной администрации кредитному учреждению было доначислено 37 миллиардов рублей резервов. Таким образом был создан формальный повод для отзыва лицензии, что и произошло в конце июля. При этом вкладчики остаются крайне недовольны сложившимся положением, что в перспективе может вылиться в серьезный социальный протест.

По словам управляющего партнера Prime Legal Арика Шабанова, в суде именно Центробанк должен доказывать обоснованность своих решений. "Если же регулятор не представит убедительных аргументов или банк докажет обратное, то спор завершится в пользу "Югры", – уверен эксперт. Шабанов отмечает, что действия регулятора могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что в процессе введения временной администрации были допущены процессуальные нарушения.

Вполне возможно, что ситуация с "Югрой" рано или поздно послужит толчком для Центробанка в деле изменения подхода к регулированию банковской сферы.

