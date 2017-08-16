Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"

Скандал с передачей "Пока все дома" Дело о взятке Улюкаева Уход Малахова с Первого канала Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
партнеры
Среда 16 августа
Лента новостей
12:19
Пуговка из "Папиных дочек" рассталась с бойфрендом
12:15
Сериалы превращают людей в "зомби"
12:05
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за пьяного китайца
12:05
Российский Форум Маркетинга пройдет в Москве
11:56
Как бороться с зависимостью от сладкого
11:41
59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой
11:37
Лишний вес может довести домашних животных до депрессии
11:26
Россияне готовы отказаться от отпуска ради кота
11:12
Боец ММА скончался после нокаута
10:57
Назван главный недостаток новых iPhone
10:52
Анорексичка превратилась в модель с сексуальными формами
10:43
Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей
10:42
Улюкаев набросился с обвинениями на Сечина
10:41
В Домодедово скончался пассажир-иностранец
10:39
Викторию Дайнеко пропесочили за костлявость
10:36
Какое порно предпочитают жители КНДР
10:18
Семья отказалась раскапывать могилу "пьяного" мальчика
10:06
В Москве бьют тревогу из-за ВИЧ
10:05
Алексей Воробьев исхудал до неузнаваемости
10:03
В метро Москвы появились новые места для музыкантов
09:47
Доказан вред курения за компанию
09:43
В Каспийском море по тревоге подняли боевые корабли
09:31
Ученые назвали причину популярности "Игры престолов"
09:21
Далай-лама сделал неожиданное признание о России
09:20
Внебрачная дочь Магомаева совершила попытку самоубийства
09:16
Назван лучший город Земли
09:15
Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина
09:08
Берлин отвернулся от Запада в сторону Москвы
08:54
В центре Москвы трое грабителей пырнули ножом мужчину
08:50
Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой
08:35
В коллекторе на западе Москвы нашли изрезанные тела мужчин
08:20
Кизяков вслед за Малаховым сбежал к конкурентам
08:07
Названа причина смерти звезды комедии "Один дома"
23:13
B Мособлгазe появилась новая услуга
21:58
Скандал с Кизяковым связали с уходом Малахова
21:53
В Москве схватили наехавшего на инспектора таксиста
21:50
Макрон подал в суд на надоедливого фотографа
21:45
Москву состарили на век
21:27
Создатели авто из "Назад в будущее" разработали летающую машину
21:21
Дочь Понаровской с ужасом вспоминает детство
21:18
Сомалийские боевики убили пятерых полицейских в Кении
21:05
Депутат Рады открыл стрельбу в Киеве
20:58
Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
20:52
Твиты Трампа продают за девять долларов
20:46
Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
20:40
В Стокгольме из автомата расстреляли прохожих
20:21
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
20:12
В Москве на станции метро умер человек
19:52
Николаев с радостью проводил Кизякова с Первого канала
19:51
Россиянка поборется за звание "мисс Украина"
19:21
Тимур Кизяков обвинил Первый канал в клевете
19:10
Шарий обвинил девелоперов в уничтожении пляжей Севастополя
19:05
Американские ученые подтвердили пользу вина
18:59
Смерть Виктора Цоя признали убийством
18:41
Дело ударившего журналиста в День ВДВ москвича передали в суд
18:39
Кикабидзе ответил взаимностью Пугачевой
18:24
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
18:09
Восточная сказка для транзитных пассажиров
18:07
При взрыве в Стокгольме пострадали люди
18:02
Как преодолеть кризис доверия в спортивном маркетинге
17:55
Образ заступника Украины украли из компьютерной игры
17:46
"София" начала движение к станции "Стромынка"
17:46
Питт и Джоли передумали разводиться
17:42
Помор сжег дом и баню из мести бывшей жене
17:32
На судоходном канале под Калининградом всплыла женская голова
17:23
Шнуров ответил на дерзкие нападки Познера
17:21
Мария Захарова поразила сияющей красотой
17:19
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
17:15
Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине
17:03
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
16:51
Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
16:49
Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
16:44
Почему выгодно быть белой вороной
16:43
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
16:40
Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске
16:15
Юлия Савичева стала мамой
16:07
Сотрудник Лондонской биржи умер после падения с седьмого этажа
16:04
Билана после съемок "Голоса" отпаивают валерьянкой
16:02
Жители американского города удивили порновкусами
16:00
Васильев рассказал Путину о результатах работы "ЕР" в Госдуме
15:59
Ученые объяснили рак Маккейна мутациями
15:52
55-летняя Алена Свиридова шокировала фигурой в бикини
15:38
Похотливую звезду "Дома-2" ублажили 20 стриптизеров
15:36
На Украине застрелили россиянина
15:27
В Россию пришла аномальная жара
15:16
В Испании разбился самолет
15:10
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
15:08
В Москве продавщице "Пятерочки" сломали череп бутылкой пива
14:56
В Сеть "слили" фото голой актрисы Энн Хэтэуэй
14:55
Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
14:45
Топ-10 самых безумных трюков с зубами
14:44
Нюша втайне отметила свадьбу на Мальдивах
14:23
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
14:17
Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино
14:12
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
13:55
Горбачев предупредил Крым об опасности
13:48
Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"
13:47
Вдова Тихановича разревелась от бессовестных оскорблений
13:45
Жена президента избила модель за развращение сыновей
13:39
Где дешево отдохнуть в бархатный сезон
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева стремительно теряет голос
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
68-летняя Пугачева в коротких шортах похожа на девочку
Экономика

Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Украинские следователи обнаружили коррупционные схемы в проекте возведения "Стены" на границе с Россией. Как выяснилось, часть денег на строительство "отмывалась" с помощью уборщицы.
прочитано 243 раза

Антикоррупционное бюро Украины заподозрило три фирмы-генподрядчика строительства стены в выводе бюджетных средств с помощью субподрядчика "Кит-Трейд", передает "Украинская Правда". По данным следствия, генеральный директор компании обналичил с корпоративного счета четыре миллиона гривен (~9,3 миллиона рублей). Также часть денег была переведена на три других счета в "Сбербанке".

ПО ТЕМЕ

Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

Рада нашла коррупционную дыру в "стене" на границе с Россией

Украинская "Стена" обойдется в 4 миллиарда

 Арсений Петрович Яценюк

Арсений Петрович Яценюк политик

Украинские стражи порядка вскоре пришли к выводу, что "Кит-Трейд" является фиктивным предприятием, созданным для "отмывания" денег. Как выяснилось, в штате этой компании числился только один человек – генеральный директор. Более того, по ее словам, она работает уборщицей, а право на управление организацией она передала неизвестному лицу за 500 гривен (~1100 рублей).

Ранее в августе 2017 года полицейские арестовали семь человек, подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на строительство стены. Сотрудники Генеральной прокуратуры страны уверены, что при "инженерно-техническом обустройстве украинско-российской государственной границы" была растрачена и незаконно присвоена сумма в размере более чем ста миллионов гривен (~233 миллиона рублей).

Примечательно, что о коррупционной составляющей проекта "Стена" в Верховной раде говорили еще в сентябре 2016 года. Депутат украинской партии "Оппозиционный блок" Алексей Белый назвал строительство "дырой в заборе бюджета" страны, через которую крадут средства у людей. "Ровно два года назад Яценюк обещал "Европейский вал", а получился дачный забор. Причем такой забор, который сам Яценюк постыдится поставить на даче", – заявил он.

Напомним, инициатором проекта "Стена" в сентябре 2014 года стал тогда еще глава правительства Арсений Яценюк. Предполагалось, что активная стадия обустройства границы завершится в начале 2015 года, однако теперь примерный срок окончания работ – 2020 год. По данным Государственной пограничной службы Украины, на данный момент уже обустроено 274 километра противотанковых рвов, 47 километров контрольно-следовых полос и 84 километра ограждений.

Автор: Константин Улюкаев16 августа 2017, 11:39

комментарии

Политика

Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине
Британский разведчик проболтался о плане развала России
Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась
Россия нашла способ отомстить США за санкции

Шоу-бизнес

В семью Тани Булановой пришла смерть
59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой
Виторган строго отчитал оторопевшую мать Собчак
Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей

Проишествия

Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
Жена президента избила модель за развращение сыновей

Lifestyle

Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
Шоу-бизнес

Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"

Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу
Спорт

Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Гроссмейстер проиграл после возвращения в шахматы
Шоу-бизнес

Кизяков вслед за Малаховым сбежал к конкурентам

Первый канал теряет звездных ведущих
Шоу-бизнес

Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой

Певица уверяет, что ругалась с мужем "очень серьезно"

Гороскоп

Смерть Виктора Цоя признали убийством
Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину

Фоторепортажи

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
Российские мужчины разделись ради Путина
Звездные встречи Андрея Малахова
Елизавету Боярскую замучила совесть

Спорт

Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
Карякин простил Каспарову грубые слова
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
Мустафина впервые показала дочь

Регионы

Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
Горбачев предупредил Крым об опасности
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru