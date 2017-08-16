Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"

Украинские следователи обнаружили коррупционные схемы в проекте возведения "Стены" на границе с Россией. Как выяснилось, часть денег на строительство "отмывалась" с помощью уборщицы.

Антикоррупционное бюро Украины заподозрило три фирмы-генподрядчика строительства стены в выводе бюджетных средств с помощью субподрядчика "Кит-Трейд", передает "Украинская Правда". По данным следствия, генеральный директор компании обналичил с корпоративного счета четыре миллиона гривен (~9,3 миллиона рублей). Также часть денег была переведена на три других счета в "Сбербанке".

Украинские стражи порядка вскоре пришли к выводу, что "Кит-Трейд" является фиктивным предприятием, созданным для "отмывания" денег. Как выяснилось, в штате этой компании числился только один человек – генеральный директор. Более того, по ее словам, она работает уборщицей, а право на управление организацией она передала неизвестному лицу за 500 гривен (~1100 рублей).

Ранее в августе 2017 года полицейские арестовали семь человек, подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на строительство стены. Сотрудники Генеральной прокуратуры страны уверены, что при "инженерно-техническом обустройстве украинско-российской государственной границы" была растрачена и незаконно присвоена сумма в размере более чем ста миллионов гривен (~233 миллиона рублей).

Примечательно, что о коррупционной составляющей проекта "Стена" в Верховной раде говорили еще в сентябре 2016 года. Депутат украинской партии "Оппозиционный блок" Алексей Белый назвал строительство "дырой в заборе бюджета" страны, через которую крадут средства у людей. "Ровно два года назад Яценюк обещал "Европейский вал", а получился дачный забор. Причем такой забор, который сам Яценюк постыдится поставить на даче", – заявил он.

Я уже не говорю про корупцию!

Как там ваш проект "Стена"?

Миллионы выделили!Как не было стены

Так и нету — Ева-сан��|Каори�� (@KaoriDragneell) 15 августа 2017 г.

Напомним, инициатором проекта "Стена" в сентябре 2014 года стал тогда еще глава правительства Арсений Яценюк. Предполагалось, что активная стадия обустройства границы завершится в начале 2015 года, однако теперь примерный срок окончания работ – 2020 год. По данным Государственной пограничной службы Украины, на данный момент уже обустроено 274 километра противотанковых рвов, 47 километров контрольно-следовых полос и 84 километра ограждений.