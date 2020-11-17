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Арсений Петрович Яценюк

политик
Арсений Петрович Яценюк
  • Дата рождения: 22 мая 1974
  • Место рождения: город Черновцы, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Терезия Яценюк
  • Дети: Кристина, София

Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в учительской семье. Окончил английскую школу с серебряной медалью, отучился на юридическом факультете Черновицкого национального университета. Позже получил второе высшее экономическое образование. Работал в финансовой и юридической сферах.

Государственную карьеру начал с должности министра экономики Крыма, также работал в Одесской области заместителем председателя областной администрации. Первой серьезной должностью Яценюка в Киеве стал пост министра экономики Украины, который он занял в 2005 году. Через два года он был назначен главой МИД Украины, затем, после очередных парламентских выборов, Яценюк стал председателем Верховной рады.

В 2013 году возглавил политсовет партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". В ноябре совместно с другими оппозиционными лидерами Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком координировал протестные акции в центре Киева, начавшиеся в ответ на приостановку украинским правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. С целью выхода из затяжного политического кризиса 25 января 2014 года президент Украины Виктор Янукович предложил Яценюку пост премьер-министра, но тот отказался. После победы Майдана и прихода к власти команды Петра Порошенко возглавил кабинет министров страны. В апреле 2016 года подал в отставку, в прессе появлялись сообщения о коррумпированности правительства Яценюка.

Из множества абсурдных заявлений Арсения Яценюка самым странным стало его утверждение о том, что Советский Союз вторгся на Украину и в Германию. Так политик интерпретировал события Второй мировой войны.

Скандальный украинский политик дал совет Зеленскому

Скандальный украинский политик дал совет Зеленскому
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности, минские договоренности. Арсения Яценюка не случайно называют политическим трупом.

Назван главный подозреваемый в убийстве депутата-русофоба на Украине

Назван главный подозреваемый в убийстве депутата Тымчука на Украине
Украинский журналист Максим Равреба в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" назвал имя главного подозреваемого в убийстве депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. По его мнению, заказчиком мог выступить лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Чем больше проходит времени с момента объявления о смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука, тем меньше остается людей, которые верят, что народный избранник мог нанести смертельное ранение себе сам.

Знакового украинского политика сняли в странной позе с резиновым предметом

Знакового украинского политика сняли в странной позе с резиновым предметом
В Сети появилось видео, демонстрирующее бывшего премьер-министра Украины Арсения Яйенюка в необычном амплуа. Записью поделилась экс-министр юстиций страны Елена Лукаш. "Физкульт привет) Скучали?", – на своей странице в Telegram написала Елена Лукаш.

Яценюк грозит России международным судом

Яценюк объявил войну России
Экс-премьер Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк мечтает возвратить Крым и Донбасс. Политик заявил, что закон о деоккупации Донбасса предполагает международную правовую ответственность России за присоединение Крыма. По мнению Яценюка, Украина идет по правильному пути, инициируя принятие закона о деоккупации Донбасса.

Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил Сеть

Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил соцсети
В Сети обсуждают фотографии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Политик рассмешил пользователей соцсетей, появившись в центре Киева в черном костюме и темных очках. Яценюка сравнили с известным актером американских боевиков Джейсоном Стейтемом, агентом Смитом из фильма "Матрица", а также сотрудником ЦРУ.

Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"

Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"
Украинские следователи обнаружили коррупционные схемы в проекте возведения "Стены" на границе с Россией. Как выяснилось, часть денег на строительство "отмывалась" с помощью уборщицы. Антикоррупционное бюро Украины заподозрило три фирмы-генподрядчика строительства стены в выводе бюджетных средств с помощью субподрядчика "Кит-Трейд", передает "Украинская Правда".

Брутальный Яценюк набросился на Порошенко

Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил о необходимости скорейшей конституционной реформы в государстве. Кроме того, политик не упустил возможности в очередной раз бросить камень в огород руководства страны. Яценюк заявил, что настала пора привести в порядок систему государственного управления.

Яценюк написал диссертацию на украденном материале

Яценюк написал диссертацию на украденном материале
Экс-премьера Украины Арсения Яценюка уличили в плагиате. Свою диссертацию на тему банковского надзора политик написал на основе чужих статей и учебников. Доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко нашла в диссертации Арсения Яценюка 70 страниц плагиата.

Арестованный в России Яценюк покидает Украину

Арестованный в России Яценюк покидает Украину
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после своего заочного ареста в России собирается лететь на Мальту. Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", председателем которой он является. Украинский экс-премьер, как сообщается, будет участвовать в конгрессе Европейской народной партии, который официально начнется на Мальте в среду, 29 марта.

Яценюка взбесил арест в России

Яценюка взбесил арест в России
Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Политик воспринял информацию о своем аресте очень эмоционально. "Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении Ессентукского городского суда.

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