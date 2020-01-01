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Арсений Петрович Яценюк

Арсений Петрович Яценюк политик

  • Дата рождения: 22 мая 1974
  • Место рождения: город Черновцы, УССР, СССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Терезия Яценюк
  • Дети: Кристина, София

Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в учительской семье. Окончил английскую школу с серебряной медалью, отучился на юридическом факультете Черновицкого национального университета. Позже получил второе высшее экономическое образование. Работал в финансовой и юридической сферах.

Государственную карьеру начал с должности министра экономики Крыма, также работал в Одесской области заместителем председателя областной администрации. Первой серьезной должностью Яценюка в Киеве стал пост министра экономики Украины, который он занял в 2005 году. Через два года он был назначен главой МИД Украины, затем, после очередных парламентских выборов, Яценюк стал председателем Верховной рады.

В 2013 году возглавил политсовет партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". В ноябре совместно с другими оппозиционными лидерами Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком координировал протестные акции в центре Киева, начавшиеся в ответ на приостановку украинским правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. С целью выхода из затяжного политического кризиса 25 января 2014 года президент Украины Виктор Янукович предложил Яценюку пост премьер-министра, но тот отказался. После победы Майдана и прихода к власти команды Петра Порошенко возглавил кабинет министров страны. В апреле 2016 года подал в отставку, в прессе появлялись сообщения о коррумпированности правительства Яценюка.

Из множества абсурдных заявлений Арсения Яценюка самым странным стало его утверждение о том, что Советский Союз вторгся на Украину и в Германию. Так политик интерпретировал события Второй мировой войны.

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