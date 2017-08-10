"Помидорная война" закроет Турцию для россиян

Помидоры стали символом последнего периода турецко-российских отношений. Анкара использует тему санкций как средство давления на Москву в преддверии очередного раунда переговоров по "Турецкому потоку".

"Артподготовка перед переговорами" – так комментируют эксперты новое обострение отношений между Россией и Турцией. Возвращение турецких помидоров на российский рынок имеет для Анкары уже не экономическое, а символическое значение. В итоге "помидорная война" может привести к тому, что Турция закроется для российских туристов, считает глава Центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

В то же время, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина уверена, что для таких шагов должны найтись очень веские причины. По ее данным, которые приводит издание "Ура.ру", 30% всех бронирований на зарубежные направления сейчас приходятся на Турцию.

Обострения, подобные нынешнему, случаются довольно регулярно. Это своего рода "артподготовка" перед переговорами по "Турецкому потоку". Такого мнения придерживается исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. "Речь идет об обычной для жителей восточного Средиземноморья практике превращать переговоры в балаган", – отметил эксперт. Хотя, если все же наших соотечественников в Турции начнут забрасывать гнилыми помидорами, от этого туристического направления Россия, скорее всего, откажется.

Впрочем, трагедии из этого делать не стоит, убежден член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. "Турцию можно хоть сегодня смело закрывать для туристов, никакой катастрофы не случится. В России есть много хороших мест, где отдыхать и лучше, и дешевле", – заявил парламентарий.

Как писали Dni.Ru, на днях глава Минсельхоза Александр Ткачев заверил, что Россия не собирается возвращать турецкие помидоры на свой внутренний рынок. По его словам, на развитие отечественного сельскохозяйственного бизнеса потрачены немалые средства: "Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения российского рынка томатами и, в целом, овощами", – заявил министр.

В ответ министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что его страна рассматривает возможность введения ответных санкций против России из-за эмбарго на поставку томатов. "Сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", – сказал чиновник. Напомним, ограничения на ввоз некоторых продкутов из Турции были введены в январе 2016 года, из-за сбитого Анкарой в Сирии российского Су-24.