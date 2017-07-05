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Экономика

Что происходит с зарплатой россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Специалисты рынка труда провели исследование о главных изменениях заработной платы в первом полугодии текущего года. В этот период на российском рынке труда ее размер увеличился в среднем на 2%.
прочитано 532 раза

У руководителей зарплаты выросли чуть больше – на 3%. На данный момент средний месячный доход специалиста в России составляет 47 тысяч рублей.

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Наибольший рост заработной платы работников наблюдается в отрасли производства непищевых товаров народного потребления – 6%, сообщается в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter. Второе место в отраслевом рейтинге изменений ежемесячной оплаты труда зафиксировано аналитиками в секторе производства промышленного оборудования – 5%.

Далее следуют химическое производство, розничная торговля и производство продуктов питания. В этих отраслях работодатели повысили зарплату на 4%. Примечательно, что единственная сфера, где наблюдается отрицательная динамика оплаты труда сотрудников, – производство и продажа автомобилей (-2%).

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Публикация от HeadHunter (@hh_ru)

Самая высокая зарплата – у работников нефтегазового сектора: 128 тысяч рублей. На втором месте – ИТ, где в среднем получают 75 тысяч. Самая низкая среднеотраслевая заработная плата на сегодня отмечена в сельском хозяйстве – 26 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики выделили профессии, где произошли самые заметные изменения доходов сотрудников к середине 2017 года. Вместе с тем отдельно названы специализации с самыми высокими зарплатами. Срез представлен по Москве, Санкт-Петербургу и по небольшим городам с количеством жителей менее одного миллиона человек.

В столице самые заметные изменения заработной платы – у работников, отвечающих за предпроектную подготовку и согласование проектов, – 21%. На втором месте – профессионалы в области строительства трубопроводов – 20%. Третье место – у специалистов по бренд-менеджменту – рост составил 19%.

В Санкт-Петербурге в лидерах по росту заработной платы – специалисты по проектированию инженерных коммуникаций (19%). На втором месте – работники сферы энергоснабжения (18%). Третье место – у специалистов по веб-верстке HTML/CSS + JS разработка (17%).

В небольших городах максимальную динамику показали заработные платы HR-специалистов, занимающихся управлением HR-брендом компании, – 18%. На втором месте по росту зарплаты – специалисты по инженерным коммуникациям (16%), на третьем - дизайнеры веб-интерфейсов – 15%.

Автор: Людмила Фоканова5 июля 2017, 16:36

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