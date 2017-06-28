Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона

В России выросло число бедных: за I квартал 2017 года количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросло на два миллиона по сравнению с показателями прошлого года. По оценкам председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, сегодня в стране 22 миллиона человек живут за чертой бедности.

Увеличение числа бедных россиян влияет на темпы экономического роста, констатировала Голикова. Ранее ожидалось, что этот негативный для страны показатель сократится на 1%. Согласно докладу главы Счетной палаты, за первые месяцы 2017 года на 0,8% снизились и показатели доходов населения.

Татьяна Голикова подчеркнула, что отрицательная этого показателя оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться.

На 1 января 2017 года размер минимальной оплаты труда в России на федеральном уровне составляет 7500 рублей, но в разных регионах он варьируется от 7 500 до 9 000 рублей. В Москве, к примеру, с 1 июля 2017 года МРОТ будет равен 7 800 рублям. При этом прожиточный минимум в столице составляет 17 561 рубль.

Наибольшее число работников с зарплатами ниже черты бедности, на ее уровне или чуть выше этого значения весной 2017 года было зафиксировано в сельском хозяйстве и легкой промышленности (93%). В образовании около черты бедности или за ней находятся 87% работников, в здравоохранении – 85% работников, а в сфере предоставления коммунальных, социальных и прочих услуг, включая культуру и спорт, – 83% работников.





В марте были опубликованы данные опроса РАНХиГС. Как установили социологи, почти 40% населения России денег хватает только на еду.

Во время последней "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент признал, что в России за последние годы снизились реальные доходы граждан. "Особенно тревожно – это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума", – сказал Путин и напомнил, что самая тяжелая ситуация с бедностью наблюдалась в стране в 90-е годы.



