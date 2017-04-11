Россиянам пообещали существенный рост зарплат

По словам экспертов ООН, в 2017 году зарплаты россиян могут вырасти. В нашей стране уровень дохода определяет не статус занятости, а общая ситуация в экономике, отметили специалисты.

Главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер сообщил, что в 2017 году зарплаты россиян могут вырасти на 2-3%, компенсировав падение 2015-2016 годов. По мнению эксперта, это повышение можно назвать существенным.



Согласно подсчетам подразделения ООН, рост зарплат будет характерен и для 2018 года, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, к этим статистическим данным стоит относиться с осторожностью, поскольку сведения о доходах не всегда предоставляются в полном объеме, добавил Бельзер.

По словам специалиста МОТ, сейчас больше всего зарабатывают люди с высоким уровнем образования. Это связано с активным внедрением новых технологий и общим процессом глобализации.

Эксперт отметил, что формы занятости на рынке труда становятся более гибкими. В частности, растет доля временных сотрудников, а также тех, кто работает из дома или неполный день. В России временным трудом заняты около 10% населения, и пока не известно, как этот будет меняться этот показатель.

В таких условиях проблемой становится социальная защита временных работников. Как правило, у них нет доступа к услугам социального обеспечения, и они не делают взносов в пенсионный фонд, пояснил Бельзер.