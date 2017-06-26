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Общество

Названа самая популярная первая профессия

Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitriy Purtov
Российские исследователи провели опрос среди 5295 соискателей на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь. Самой популярной профессией для старта карьеры для 9,2% соискателей оказалась профессия продавца.
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На удивление много респондентов начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций). Так, в качестве первой профессии ее указали более 7% соискателей.

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Более чем у половины соискателей (52%) первая работа была не по специальности. Чаще остальных устраивались на первую работу по специальности соискатели из Тюменской, Оренбургской, Смоленской областей и Республики Крым (по 61%), сообщает Служба Исследований HeadHunter

Напротив, не по своей профессии чаще других находили работу соискатели из Калужской (69%) и Саратовской (63%) областей. Представители медицинской профессиональной сферы чаще устраивались на первую работу по специальности (74%), то же касается и соискателей из сферы добычи сырья (70%), юридической и строительной сфер (по 69%).

Вместе с тем, 27% соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5000 рублей в месяц и менее, что похоже на правду, если учитывать, что многие начали подрабатывать, будучи учащимися на каникулах. По данным исследователей, за работу продавца или, например, промоутера платят действительно немного, особенно в нестоличных регионах.

Четверть респондентов менее полугода проработали на своем первом месте работы. Лишь 4% соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни. Более пяти лет проработали на первом рабочем месте 20% соискателей из Оренбургской области, еще 18% – из Башкортостана. До сих пор работают там 11% соискателей из Брянской области и 10% – из Томской областей.

Более пяти лет проработали на первом месте работы по 21% соискателей из сфер безопасности и добычи сырья. По 8% соискателей из медицинской и производственной сфер работают на своем первом рабочем месте до сих пор.

Более трети соискателей утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть утверждают, что получили предложение о работе с лучшими условиями, ещё четверть покинули место работы из-за отсутствия возможностей карьерного роста.

В целом, 41% соискателей считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейших карьер. Еще 35% утверждают, что все-таки повлияла. Больше всего таких респондентов в Саратовской и Оренбургской областях (49% и 47%).

Также чаще остальных утверждают, что первая работа определила их дальнейшую карьеру, соискатели из сферы добычи сырья (59%) и юридической сферы (50%). А вот соискатели из сферы автомобильного бизнеса (51%) и транспортной сферы (49%) не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним же в этом мнении присоединяются по 49% соискателей из административного и рабочего персонала.

Автор: Людмила Фоканова26 июня 2017, 18:31

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