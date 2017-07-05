Сколько россияне тратят в соцсетях

Россияне стали охотнее тратить деньги на платные услуги в интернете. По сравнению с 2016 годом расходы пользователей в социальных сетях выросли на четверть.

За шесть месяцев 2017 года граждане нашей страны выложили за развлечения и общение в социальных сетях на 23% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Количество платежей увеличилось на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает сервис "Яндекс.Деньги".

По сведениям крупнейшего российского поисковика, охотно расстаются с деньгами пользователи таких сервисов, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой Мир", "Живой Журнал", "МирТесен", "Фотострана". Здесь можно дополнительно купить такие опции, как премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим "Невидимка", возможность посмотреть посетителей своей страницы, смайлики и стикеры.



Сейчас за раз россияне оставляют в социальных сетях в среднем 660 рублей. Год назад, если сравнивать с тем же периодом, этот показатель составлял 592 рубля. Самыми щедрыми оказались жители Северо-Запада: средняя сумма их чека – 841 рубль. Самые прижимистые – пользователи Дальнего Востока: они за раз готовы выложить 371 рубль.

Жители большинства регионов России стали оставлять в социальных сетях на два-пять процентов больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики "Яндекса" подсчитали, что в целом по стране за первые шесть месяцев 2017-го каждый из нас совершил в среднем 3,8 платежа. Чаще всего для расчетов используются привязанные к электронным кошелькам банковские карты.