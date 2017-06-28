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Lifestyle

Как стать звездой Instagram

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Woitas
Вы все еще не завели себе аккаунт в Instagram? А ведь сегодня это один из главных показателей того, что человек успешен и идет в ногу со временем. Dni.Ru решили собрать самые главные правила постов в этой социальной сети, которые помогут вам быть в тренде.
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Эротичные фото + философская мысль

Если уж вы решили побаловать друзей своими полуобнаженными снимками, то не стоит их привязывать к конкретным датам или текущим событиям. Просто сопроводите фото какой-нибудь глубокомысленной цитатой, подразумевающей, что в жизни у вас все очень непросто и этот снимок – вовсе не самолюбование! Особенно этот прием помогает, если в вашей жизни ничего интересного не происходит, а привлечь внимание аудитории очень хочется. Кстати, в Instagram этот прием так популярен, что породил целое флешмоб-движение.

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Самые страшные люди — это люди самостоятельные, нашедшие в себе целый мир и этим миром увлеченные. Люди со вселенной внутри ничего не теряют и мало чего боятся

Публикация от @kauffman019

Больше селфи, по поводу и без 

Конечно же, фото в стиле селфи – сердце Instagram-жизни, и именно они набирают больше всего лайков. Делайте их каждый день. Например, с утра перед выходом на работу, чтобы продемонстрировать свой особо удачный "лук". В машине – чтобы подчеркнуть красивый макияж глаз, ну или просто напомнить о себе. Ну и селфи – отличный выход, если вы купили новую пижаму, нижнее белье, или вам подарили красивый букет, а их просто некому продемонстрировать!  

Фото: GLOBAL LOOK press/Moritz Wolf

Выражение лица "капризная нимфа"

Важно не только не забыть про ежедневные селфи-посты, но и уметь правильно их делать. Итак, несмотря на шутки и мемы, все же классикой снимков такого рода остаются наши любимые губы-"уточки". Итак, наклоните голову в бок, надуйте губы и чуть чуть приоткройте, глаза пошире и все, образ прекрасной, но немного недовольной нимфы готов!   

Публикация от @kauffman019

Имитация кавалеров 

В Instagram крайне важно поддерживать образ успешного человека, живущего интересной жизнью. И один из важных пунктов этого правила – создание эффекта востребованности у противоположного пола. Поэтому, рекомендуем почаще публиковать загадочные снимки: букет роз, пакетики известных брендов, украшение на пальце, бокал вина при свечах и так далее. И совсем не важно, что и подарки, и цветы вы купили себе сама, главное – создать видимость того, что у вас полно тайных поклонников.

 

Публикация от @kauffman019

Фиксируйте маникюр и педикюр!

Вообще, запомните: куда бы вы не пошли и что бы не делали, всегда фиксируйте это в аккаунте. Так у окружающих будет создаваться ощущение, что скучать вам точно некогда. Ну и конечно, отдельная тема: поход в салон красоты. Что же, зря выкидывать деньги за шеллаки и стразы на ногтях? Нет, надо сразу же опубликовать результат в соцсети – конечно, лучше всего, на фоне сумочки или стаканчика с кофе.

Никуда без хештегов

Помните, ваше фото ушло на просторы Сети впустую, если вы не проставили модный и актуальный хештег. Чем больше их, тем больше шансов, что ваш снимок заметят и оценят, а на вашу страничку – подпишутся. Не знаете, что поставить? Тогда вам в помощь простые и бессмысленные хештеги на все случаи жизни: #девочкитакиедевочки, #работатакаяработа, #мирдолжензнатьчтояем, #отдыхаемхорошо, #настроение и так далее. 

Фото: instagram.com/buzova86

Автор: Рудольф Великолепный28 июня 2017, 15:58

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