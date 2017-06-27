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Lifestyle

Большинство россиян ищут в Сети хреновину

Фото: wikipedia.org
Анализ интернет-активности россиян показал, что у жителей разных регионов страны кулинарные предпочтения различаются. Так, в Подмосковье живут любители карбонары, а в Санкт-Петербурге – тефтелей-ежиков и бефстроганова.
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Поисковый сервис "Яндекс" провел исследование кулинарных запросов россиян в интернете. На основе полученных данных специалисты составили карту России по наиболее популярным продуктам и блюдам. 

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В целом оказалось, что жители большинства регионов делают хреновину – острый соус из хрена и помидоров. Москвичи и петербуржцы чаще всего ищут в Сети рецепты приготовления кус-куса и киноа. Кроме того, в культурной столице живут любители тефтелей-ежиков и бефстроганова. А вот жители Подмосковья больше других интересуются карбонарой. 

В приморских областях предпочитают морепродукты, в Чувашии интересуются национальным блюдом хашламу, в Орловской и Пензенской областях пекут печенье "жаворонки". Также исследование показало, что в нашей стране майонез популярнее, чем кетчуп. 

Щи варят в основном жители европейской части страны, а в остальных регионах предпочитают лагман. Отличаются запросы россиян и относительно грибов. Например, жители Рязани чаще едят лисички, в Пензе и Ульяновске – рыжики, а опята любят в Восточной Сибири.

Автор: Рудольф Великолепный27 июня 2017, 12:42

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