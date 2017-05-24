Семь способов экономии на интернет-шопинге

Покупать в интернете действительно быстрее и выгоднее, чем в торговых центрах или специализированных магазинах, если знать о выгодных предложениях, скидках и кешбэках. В связи с бурным развитием электронной коммерции конкуренция между онлайн-магазинами активно растет, и в борьбе за покупателя ретейлеры готовы идти на серьезные уступки.

Чтобы сэкономить, нужно просто знать, где искать выгодные предложения, какие преимущества предлагают магазины клиентам и держать руку на пульсе. Президент ГК FIX Дмитрий Еремеев поделился с Dni.Ru лайфхаками, которые облегчат онлайн-шопинг, сделав его максимально выгодным и комфортным.

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Использование агрегаторов и сервисов сравнения цен

Выбрав приглянувшийся товар, не стоит спешить покупать его в первом же магазине. Лучше воспользоваться популярными сервисами сравнения цен, например, "Яндекс.Маркетом" или Price.ru, где собраны актуальные предложения от крупнейших и проверенных интернет-магазинов. Тут можно не только найти самые низкие цены, но и ознакомиться с характеристиками товара, почитать отзывы пользователей. Также на таких маркетплейсах часто представлены рейтинги продавцов, что является одним из решающих факторов при совершении покупки.

Возврат средств через кешбэк

Один из методов привлечь клиента – заплатить ему. Если еще несколько лет назад это звучало абсурдно, то сегодня 40% покупок в США и Европе происходят с кешбэком. Приобретая товары в интернет-магазинах, можно получить деньги на карту или электронный кошелек для оплаты следующих покупок. Как правило, кешбэк-сервисы возвращают от одного до 10% стоимости покупки, но бывают и более выгодные предложения, когда возврат составляет до 15%. В партнерстве с другими проектами скидки могут достигать рекордных размеров, сравнимых только с "Черной пятницей" – например, совместно с Тинькофф Банком кешбэк-сервис ePN разработал акцию, предложив покупателю вернуть 57% от стоимости за покупку на всем известном AliExpress.

Подписка на email-рассылку и страницы в социальных сетях

Чтобы не упустить интересные предложения интернет-магазинов, нужно внимательно следить за их обновлениями. Как правило, о громких акциях и скидках продавцы информируют общественность с помощью рассылок. Профили в социальных сетях также стали площадками для общения с клиентом, тут информация обновляется оперативно. И если быть внимательным, в ленте новостей можно наткнуться на весьма заманчивые предложения. Например, один из крупнейших интернет-магазинов Wildberries решил провести "Черную пятницу" не в ноябре, как мы привыкли, а в мае, о чем оповестил пользователей через Facebook.

Совместные покупки с друзьями

Поскольку интернет-магазины заинтересованы в увеличении объемов продаж и расширении аудитории, они нередко проводят акции, в основе которых лежит принцип "приведи друга – получи скидку". Например, онлайн-ателье пошива рубашек на заказ предлагает 15-процентную скидку за каждого дополнительного клиента. Друг в этом случае также получает бонус. Кстати, не обязательно привлекать знакомых. Как правило, в социальных сетях покупатели легко находят так называемых друзей для участия в подобных акциях.

Еще один вариант экономии – совместная оплата доставки. Пользователи могут заказать несколько товаров из одного интернет-магазина и поделить стоимость доставки между собой, что в целом сократит затраты.

Использование промокодов

В условиях конкуренции интернет-ретейлеры часто предлагают дополнительные скидки в виде промокодов и онлайн-купонов. Чаще всего их можно получить в том же интернет-магазине за предыдущие покупки.

Также популярны и специальные площадки-агрегаторы, на которых можно приобрести скидочные купоны как в онлайн-, так и оффлайн-магазины. Одни из самых распространенных среди российской аудитории – Kupon.ru, Biglion.ru и Vigoda.ru. Такие сайты удобны и понятны в использовании – для пользователей доступны поиск по категориям и оповещения о самых горячих скидках.

Участие в программах лояльности

Самый проверенный для ретейла и приятный для покупателей способ экономии – разработка системы лояльности. Часто постоянных клиентов, оформивших заказ на определенную сумму, балуют специальными скидочными предложениями, бонусными подарками или бесплатной доставкой. Как альтернативный вариант магазины предлагают систему накопления баллов, которыми можно рассчитаться за следующие покупки.

Планирование и несезонные покупки

Если покупатель знает заранее, что через несколько месяцев ему понадобится та или иная вещь, можно предусмотреть, когда ее стоимость снизится. Как правило, в сезон цены взлетают, однако по его истечению те же товары можно приобрести намного дешевле. Например, летом за новогоднюю гирлянду или елочные игрушки вы отдадите меньше, чем в декабре, а вот зимой купите купальник и солнцезащитные очки намного дешевле. Это "народный" способ экономии, который еще никогда не подводил.

Интернет-шопинг – не только полезное, но и приятное занятие. Сегодня для покупателей созданы все условия для комфортных онлайн-покупок, пользуясь которыми можно сэкономить не только деньги, но и время. Для онлайн-ретейла скидки – одна из возможностей получить внимание клиента, превратить его в постоянного покупателя, тем самым окупив маркетинговые бюджеты. В ежегодном скидочном марафоне "Черная пятница" участвует около 500 российских магазинов – "эпоха скидок" переживает лучшие времена, предоставляя уникальные возможности как покупателю, так и продавцу.