В банк "Югра" назначили временную администрацию

Центральный банк России назначил в банк "Югра" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующее решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации.
Наложенный ЦБ мораторий является страховым случаем. Выплаты вкладчикам должны начаться не позднее 14 дней со дня его введения.
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