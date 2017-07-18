Курсу евро предсказали резкое повышение
По мнению российских экономистов, если Европейский центробанк (ЕЦБ) ужесточит свою финансовую политику, рынок отреагирует на это укреплением евро, а вслед за ним – и доллара. Это значит, что европейская валюта по отношению к рублю укрепится примерно на 50%.
"Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а Европейский центробанк стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению", – рассказал в своем интервью финансовый аналитик Александр Купцикевич. "Несмотря на то, что рубль сумел проявить себя чуть более сильным к евро, чем к доллару, все же в долгосрочной перспективе больше шансов на рост именно у единой валюты", – цитирует экономиста "Российская газета".
По мнению эксперта, россиянам, хранящим сбережения в иностранной валюте, стоит отдать предпочтение евро. Так, мировым трендом сейчас является соотношение евро к доллару на уровне 1,03, но в самое ближайшее время вероятен глобальный максимум на уровне 1,6.
Впрочем, если хранить сбережения в рублях, то более высокие процентные ставки делают такой выбор более разумным. Эксперты считают, что в ближайшие лет пять ситуация не изменится.
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