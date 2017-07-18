Курсу евро предсказали резкое повышение

Экономисты заявляют о росте благосостояния в Старом Свете. При этом Европейский центробанк приготовился ужесточить финансовую политику, что скажется на цене основных валют.

По мнению российских экономистов, если Европейский центробанк (ЕЦБ) ужесточит свою финансовую политику, рынок отреагирует на это укреплением евро, а вслед за ним – и доллара. Это значит, что европейская валюта по отношению к рублю укрепится примерно на 50%.

"Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а Европейский центробанк стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению", – рассказал в своем интервью финансовый аналитик Александр Купцикевич. "Несмотря на то, что рубль сумел проявить себя чуть более сильным к евро, чем к доллару, все же в долгосрочной перспективе больше шансов на рост именно у единой валюты", – цитирует экономиста "Российская газета".

По мнению эксперта, россиянам, хранящим сбережения в иностранной валюте, стоит отдать предпочтение евро. Так, мировым трендом сейчас является соотношение евро к доллару на уровне 1,03, но в самое ближайшее время вероятен глобальный максимум на уровне 1,6.

Впрочем, если хранить сбережения в рублях, то более высокие процентные ставки делают такой выбор более разумным. Эксперты считают, что в ближайшие лет пять ситуация не изменится.