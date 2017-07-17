Названы причины нового падения рубля

Банк России назвал причины июньского ослабления российской валюты. Причиной является рост геополитической напряженности и снижение цен на нефть, отмечают в финансовом регуляторе.

"Основной причиной этого (ослабления рубля. – Прим.Ред.) стало значительное снижение нефтяных котировок до уровней, предшествовавших заключению соглашения ОПЕК, на фоне увеличения добычи в Ливии и Нигерии, отсутствия прогресса в снижении запасов, а также признаков ослабления спроса", – говорится в обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Кроме того, отмечают в финансовом учреждении, свое влияние оказала геополитическая напряженность, прежде всего ситуация в Сирии. Также оказали значение очередные антироссийские санкции, введенные по инициативе американского Сената.

Между тем эксперты утверждают, что российская валюта, вероятно, продолжит дешеветь и дальше. Так, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, доллар по 75 рублей и евро по 85 вполне могут стать реальностью.

В данный момент на рынке 59.29/$ 68.01/€ 2904/Brent — Российский Рубль (@RussianRUB) 17 июля 2017 г.

По словам аналитика, ситуацию, при которой американская валюта вновь подешевеет до 55 рублей, а европейская упадет ниже 60 рублей, представить сложно – настолько нереалистичным представляется данный сценарий на фоне сохраняющейся напряженности в российско-американских отношениях.

Напомним, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что причиной обвала рубля является валютный пузырь, надутый спекулянтами на рынке. Эксперт заявил, что если он лопнет, то рубль ждет резкое падение и увеличение волатильности. "Высокий курс рубля создали за счет carry trade и спроса со стороны спекулянтов", – сказал финансовый омбудсмен.

