Названа ближайшая точка падения рубля

Зарубежные инвесторы разочаровались в российской валюте, говорят экономисты. Если они правы, к августу возможно укрепление доллара до 70 рублей за одного Джорджа Вашингтона.

Российские экономисты заявили об отсутствии необходимости поддерживать сильный рубль. По их мнению, сильный доллар позволит казне без большого урона правительству рассчитаться с бюджетниками, пишет "Московский комсомолец".

Инвесторы постепенно начитают разочаровываться в рубле: американская корпорация Goldman Sachs рекомендовала своим клиентам расставаться с рублем. При этом еще несколько месяцев назад та же компания настоятельно советовала приобретать денежные знаки таких стран, как Бразилия, Индия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур и Россия. Котировки этих валют за последние полгода иногда поднимались на 30-35%. Однако сейчас, считают эксперты, набирают привлекательность другие валюты.

"Речь идет о мексиканском песо и турецкой лире, которые стали гораздо выгодней благодаря высоким внутренним банковским ставкам и замедлению инфляции в этих странах. Также есть потенциал роста у перуанского сола, польского злотого, чешской кроны и тайского бата", – обращает внимание директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.



В то же время чиновникам выгодно ослабление рубля. Тому есть несколько объяснений.

"Ослабление рубля до конца года будут "подогревать" следующие факторы: выплаты по внешним долгам, нестабильная военно-политическая ситуация на Востоке Украины и дальнейшая санкционная война с Западом", – предупреждает Александр Разуваев.

По мнению эксперта, уже в ближайшие дни до того стабильный "по 60" рубль скакнет до отметки в 65 рублей за доллар. К концу августа при продолжении тенденции россиян ожидает рубль по 70, предупреждает экономист.