Названа ближайшая точка падения рубля
Российские экономисты заявили об отсутствии необходимости поддерживать сильный рубль. По их мнению, сильный доллар позволит казне без большого урона правительству рассчитаться с бюджетниками, пишет "Московский комсомолец".
Инвесторы постепенно начитают разочаровываться в рубле: американская корпорация Goldman Sachs рекомендовала своим клиентам расставаться с рублем. При этом еще несколько месяцев назад та же компания настоятельно советовала приобретать денежные знаки таких стран, как Бразилия, Индия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур и Россия. Котировки этих валют за последние полгода иногда поднимались на 30-35%. Однако сейчас, считают эксперты, набирают привлекательность другие валюты.
"Речь идет о мексиканском песо и турецкой лире, которые стали гораздо выгодней благодаря высоким внутренним банковским ставкам и замедлению инфляции в этих странах. Также есть потенциал роста у перуанского сола, польского злотого, чешской кроны и тайского бата", – обращает внимание
директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.
В то же время чиновникам выгодно ослабление рубля. Тому есть несколько объяснений.
"Ослабление рубля до конца года будут "подогревать" следующие факторы: выплаты по внешним долгам, нестабильная военно-политическая ситуация на Востоке Украины и дальнейшая санкционная война с Западом", – предупреждает Александр Разуваев.
По мнению эксперта, уже в ближайшие дни до того стабильный "по 60" рубль скакнет до отметки в 65 рублей за доллар. К концу августа при продолжении тенденции россиян ожидает рубль по 70, предупреждает экономист.
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