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В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Подмосковный сотрудник антикоррупционного отделения МВД России попался на взятке. Следователи подозревают его в незаконном получении 49 миллионов рублей.
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Старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что обвинение в мошенничестве предъявлено сотруднику полиции из Подольска и двум его напарникам, передает информационное агентство "Москва". Сотрудники ведомства полагают, что в период с июля 2016 года по январь 2017-го они несколько раз встречались с руководителем одной из коммерческих компаний.

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Сообщается, что в отношении организации было возбуждено уголовное дело. Подольский страж порядка предложил генеральному директору компании свою помощь в прекращении расследования, которое уже было инициировано в правоохранительных органах. Чтобы избежать наказания, предприниматель несколько раз встречался с полицейским и передал ему денежные средства на сумму не менее 49 миллионов рублей.

Следователи предъявили сотруднику полиции и его помощникам обвинение в "принятии незаконных решений по уголовному делу". "Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В четверг, 20 июля, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Юлия Иванова.

Тем временем в пресс-службе подмосковного управления МВД сообщили, что по факту задержания оперуполномоченного уже проводится служебная проверка. "Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей", – рассказали в ведомстве.

Напомним, одним из самых громких подобных преступлений в антикоррупционном отделении МВД является взяточничество замглавы управления "Т" ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко. Он был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей наличными.

Автор: Олег Шивалов20 июля 2017, 18:13

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