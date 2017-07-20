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Число соискателей президентских грантов побило все рекорды

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Фонд президентских грантов собрал в этом году рекордное число заявок. Больше всего их поступило по направлению, связанному с охраной здоровья, на втором месте – проекты в сфере образования и науки, на третьем – в области социальной поддержки и защиты граждан.
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В 2017 году Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества стал единым оператором конкурса, в его адрес поступило на 40% больше заявок, чем максимально получали в предыдущие годы все девять грантоператоров вместе взятые. Об этом сообщил генеральный директор фонда Илья Чукалин.

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"Число заявок 6623. Это абсолютный рекорд для всех девяти операторов президентских грантов", – сообщил Чукалин во время заседания объединенного экспертного совета в четверг.

Он отметил, что больше всего заявок пришло из Центрального федерального округа,  на втором месте – Приволжский округ, почти каждая пятая заявка поступила оттуда. Меньше всего заявок направили организации из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Из Магаданской области не поступило ни одной заявки.

Часть предложений из регионов не были допущены до экспертизы из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки отозвали сами заявители, сообщает РИА Новости.

Илья Чукалин. Кадр youtube.com

В 2017 году проводится два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября.

Заявки уже оценили 460 независимых экспертов – они рассмотрели почти шесть тысяч документов из 84 регионов России. Известно, что оператором, в котором победители конкурса президентских грантов будут бесплатно открывать и вести счета при реализации проектов, стал Сбербанк России.

20 июля в Москве проходит заседание объединенного экспертного совета, рассматриваются рекомендации по итогам независимой экспертизы заявок. Совету предстоит дать свои предложения по перечню победителей конкурса. Как ожидается, 31 июля будут объявлены итоги первого в этом году конкурса президентских грантов.

В апреле 2017 года Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Фонду президентских грантов выделили 4,3 миллиарда рублей на проведение двух конкурсов по распределению денежных субсидий.

Эксперты называют президентские гранты важным фактором общественной жизни. Они ориентированы на социально-значимые некоммерческие организации, приносящие пользу обществу.

Автор: Александр Комаров20 июля 2017, 15:28

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