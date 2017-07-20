Россиянам простят триллион долгов

Судебные приставы могут списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками. За первые пять месяцев текущего года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило четыре миллиона исполнительных производств о взыскании задолженностей на сумму более двух триллионов рублей.

Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет. Так, в этом году приставы смогут взыскать лишь половину переданных им долгов.

Так, с января по май 2017 года приставы закрыли только 18,6% производств. За шесть месяцев этот показатель составит 24,48%, а до конца года планируется закрыть 49% безнадежных долго, передает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ФССП.

Невозможность взыскания задолженности все чаще становится причиной для окончания производства, передает Flashnord. "Это случаи, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание", – говорит партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко. Также окончание исполнительного производства совершается при признании должника банкротом.

Согласно данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые имеют право объявить себя банкротами, составила на 1 июня 24,74 миллиарда рублей. Эта сумма по сравнению с началом года увеличившись на 65%.

Мень: Долги по ЖКХ в России достигают 1,34 триллионов рублей, стоимость уменьшать не пробовали? Мень((( https://t.co/J3ZnRZI2ez — Oleg���� (@DzyubloO) 19 июля 2017 г.

Вместе с тем, эксперты указали и на структурные проблемы самого института судебных приставов. По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Cергея Голец, рост доли оконченных исполнительных производств прямо не свидетельствует о повышении эффективности работы приставов. "Скорее это говорит о развитии системы документооборота", – говорит он.

Также Голец рассказал, что проблемы в работе приставов остаются неизменными. Это низкая зарплата при чрезмерной нагрузке, плохая оснащенность, высокая текучесть кадров и отсутствие мотивации.