Пугающие прогнозы курса доллара

Эксперты бьют тревогу: на фоне введения США новых антироссийских санкций возможно серьезное повышение курсов валют. Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко считает, что доллар за 75 рублей и евро за 85 становятся реальностью.

Введение новых санкций против 38 лиц и организаций вызывает опасения у специалистов. Активно обсуждается и возможный запрет на инвестирование в российский госдолг. Раньше такое ограничение касалось лишь государственных компаний и банков.

"Активность американских производителей растет на фоне падения глобального спроса и полной неспособности OPEC (организация стран – экспортеров нефти. – Прим. ред.) как-то повлиять на ситуацию", – цитирует Мащенко Rg.ru. "В связи с этим есть все основания полагать, что рубль легко может дойти до отметок 70-75 за доллар и 80-85 за евро", – добавил эксперт. По его словам, ситуацию, при которой доллар вновь подешевеет до 55 рублей, а евро упадет ниже 60 рублей, представить сложно – настолько нереалистичной она представляется на данном этапе российско-американских отношений.

Мащенко подчеркнул: иностранцы потеряли интерес к "российским инструментам". "Судя по отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты сократили инвестиции в нашу валюту практически на 40% с начала мая, что эквивалентно закрытию позиций на 32 миллиарда рубля", – уточнил он.

После выхода с рынка больших игроков российская валюта "вновь будет четко коррелировать с ценами на черное золото". "А ситуация на сырьевых рынках, мягко говоря, не самая позитивная", – заключил аналитик.