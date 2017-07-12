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Недвижимость

Россияне стали платить за ипотеку меньше

Фото: mos.ru
Согласно данным Центробанка в первом квартале 2017 года россияне тратят на обслуживание своих ипотечных кредитов в среднем 45% зарплаты. Еще в начале 2016 года этот показатель находился на уровне 49%.
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Эксперты отмечают, что снижение расходов на обслуживание ипотеки вызвано падением процентной ставки. При этом ежемесячный платеж граждан по кредиту мог быть еще меньше, однако тут сказывается влияние тенденции к увеличению суммы заема.

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"Средний платеж по ипотеке находится на достаточно стабильном уровне. Средний размер кредита постепенно растет, при этом мы видим существенное снижение процентной ставки, таким образом, совокупное влияние на платеж взаимокомпенсирующее", – цитирует газета "Известия" старшего вице-президента, директора департамента анализа рисков ВТБ24 Андрея Гулецкого.

Коэффициент PTI, показывающий, какую часть от ежемесячного заработка клиент банка тратит на выплату по кредиту, сократился на несколько процентных пунктов. Это означает, что у россиян остается больше свободных средств после всех необходимых выплат.

"Уменьшение ставки по ипотеке приводит к тому, что при примерно одинаковых размерах кредита и доходов начал планомерно снижаться PTI. Нормальный уровень PTI в Европе — меньше 40%", – заметил руководитель аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко. Эту тенденцию, подчеркнул он, нужно рассматривать как крайне положительную.

Согласно данным Центробанка средняя ставка по ипотеке на начало 2016 года составляла 12,92%, а к концу первого квартала 2017 года – уже 11,68%. При этом уже сейчас на рынке ипотечного кредитования можно найти еще более выгодные предложения с однозначными процентными ставками.

Автор: Геннадий Куприянов12 июля 2017, 08:46

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