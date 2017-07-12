Россияне стали платить за ипотеку меньше
Эксперты отмечают, что снижение расходов на обслуживание ипотеки вызвано падением процентной ставки. При этом ежемесячный платеж граждан по кредиту мог быть еще меньше, однако тут сказывается влияние тенденции к увеличению суммы заема.
"Средний платеж по ипотеке находится на достаточно стабильном уровне. Средний размер кредита постепенно растет, при этом мы видим существенное снижение процентной ставки, таким образом, совокупное влияние на платеж взаимокомпенсирующее", – цитирует газета "Известия" старшего вице-президента, директора департамента анализа рисков ВТБ24 Андрея Гулецкого.
Коэффициент PTI, показывающий, какую часть от ежемесячного заработка клиент банка тратит на выплату по кредиту, сократился на несколько процентных пунктов. Это означает, что у россиян остается больше свободных средств после всех необходимых выплат.
"Уменьшение ставки по ипотеке приводит к тому, что при примерно одинаковых размерах кредита и доходов начал планомерно снижаться PTI. Нормальный уровень PTI в Европе — меньше 40%", – заметил руководитель аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко. Эту тенденцию, подчеркнул он, нужно рассматривать как крайне положительную.
Согласно данным Центробанка средняя ставка по ипотеке на начало 2016 года составляла 12,92%, а к концу первого квартала 2017 года – уже 11,68%. При этом уже сейчас на рынке ипотечного кредитования можно найти еще более выгодные предложения с однозначными процентными ставками.
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