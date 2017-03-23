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Экономика

Самые надежные банки в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России. При оценке кредитных организаций специалисты учитывали достаточность капитала, его рентабельность и норматив мгновенной ликвидности.
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Лидером топа стал Сбербанк, активы которого на 1 января составляют 22,337 триллиона рублей, а рентабельность капитала в 2016 году достигла отметки в 20,2%. Второе место рейтинга занял "Юникредит", принадлежащий итальянской группе UniCredit.

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Капитал кредитной организации составляет 1,197 триллиона рублей, а рентабельность – 10,1%. На третьем месте топа – Росбанк, являющийся дочерней компанией Societe Generale. Его активы эксперты оценили в 786,5 миллиарда рублей, а рентабельность капитала составляет 7,7%. 

На четвертой позиции оказался Райффайзенбанк с активами в 768,5 миллиарда рублей и рентабельностью 20%. Пятерку лидеров замыкает Ситибанк, который входит в финансовую корпорацию Citigroup. Его активы составляют 442,3 миллиарда рублей, а рентабельность капитала – 19,3%. Кроме того, в рейтинг надежных банков также вошли компания "Интеза", Bank of China, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.  

Напомним, ранее Сбербанк оказался в центре политического скандала. Главный офис компании на Украине сообщил о приостановке деятельности. Это произошло после того, как Сбербанк заявил о начале обслуживания клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автор: Светлана Сидорчук23 марта 2017, 14:49

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