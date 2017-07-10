Два московских банка лишились лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух зарегистрированных в столице кредитных учреждений – Банка Премьер Кредит (396 место в банковской системе страны) и Сталь Банка (527 место), передает пресс-служба Центробанка. Ограничительные меры в отношении Банка Премьер Кредит были приняты из-за низкого качества активов и неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Проблемы Сталь Банка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и также с низким качеством активов. Руководство кредитного учреждения не принимало действенный мер по нормализации деятельности. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, их клиенты могут рассчитывать на компенсацию своих средств.
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