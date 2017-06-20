Россия завалила AliExpress запросами спиннеров

Пятерку запросов на AliExpress уже два месяца возглавляет спиннер. Игрушку искали более трех миллионов раз.

По сообщению пресс-службы китайской торговой площадки, по объему продаж спиннеров Россия стала вторым рынком в мире, уступив только США. Объемы запросов по странам не разглашаются, но при этом известно, что за май-июнь 2017 года сайт посетили более трех миллионов желающих приобрести этот тренажер для пальцев, сообщает РБК.

На AliExpress представлены около трех тысяч продавцов вертушек. Средняя цена забавы колеблется в районе 200-300 рублей.

"Мода на спиннеры началась весной этого года, а уже сейчас огромное количество вариаций устройства продают тысячи селлеров на нашей платформе. Россия остается одним из определяющих рынков для AliExpress, и мы очень внимательно следим за спросом здесь", – рассказал директор по развитию бизнеса AliExpress в России Марк Завадский.

Второе месте по частоте запросов на AliExpress заняли смартфоны Xiaomi. Покупатели ищут популярную модель Mi5. На третьем месте по запросам – купальники, на четвертом – наушники, на пятом – часы. Гироскутеры и дроны, лидирующие по запросам прошлым летом, в этом сезоне не попали даже в первую двадцатку.

Как ранее писали Dni.ru, мировой спрос на спиннеры в несколько раз превышает предложение. Этим пользуются кустари, штампуя игрушку в подвалах и используя для окраски вертушек не самые экологичные красители. Так, европейские таможенники изъяли 200 тысяч спиннеров, содержавших тяжелые металлы – ртуть и свинец.