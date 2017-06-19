Умельцы сварили спиннер из старых жигулей

Соединить три автомобиля в виде популярной игрушки решили российские умельцы. Игрушка получилась забавная, хоть и совершенно бесполезная.

Эксперимент поставили популярные видеоблогеры, специализирующиеся на автомобильной теме. Для этого им понадобились три передних части стареньких "жигулей", которые весельчаки соединили в трехлепестковую фигуру.

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"Балдежно, классно! Машины сварить получилось, выглядит это все как настоящий спиннер. Но такого же сумасшедшего вращения мы почему-то не добились", – подытожили авторы результат своего опыта. Действительно, от забавы пришлось отказаться после нескольких неудачных попыток заставить вращаться получившийся гибрид. Однако полмиллиона просмотров за пять дней авторы ролика получили.





