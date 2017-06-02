В России пятница может стать выходным днем

С развитием производительности труда, повышением уровня медицины, роботизацией производства человеку не нужно будет трудиться по 40 часов в неделю. По этой причине россияне вполне могут получить еще один выходной день.

Порадовать россиян решил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе Петербургского экономического форума. По его мнению, уже лет через 15 рабочую неделю можно будет смело сократить на день, пишет "Газета.ru".

"Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди", – заявил банкир.

По мнению Швецова, три выходных дня дадут импульс развитию сферы услуг, в той ее части, которая занимается организацией досуга. И так сейчас из 100% населения страны лишь 2% россиян кормят остальных. А в будущем, считает банкир, этот показатель станет еще меньше.