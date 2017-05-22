Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи

В Минэкономразвития предсказывают скорый рост средней зарплаты россиян. По прогнозам ведомства, уже к 2035 году доходы граждан нашей страны вырастут в полтора раза.

В министерстве считают, что при наиболее оптимистичном раскладе средний размер номинальной зарплаты составит 121 тысячу рублей при стабильной инфляции в 4%, передает газета "Коммерсантъ". Для этого необходимо, чтобы производительность труда в период с 2017 по 2035 годы увеличилась в 3,4 раза, а показатель ВВП – на 176%.

Однако в ведомстве отметили, что из-за инфляции за указанный промежуток времени номинальные доходы россиян сократятся в 2,1 раза. Фактически в международном эквиваленте средний размер зарплаты работающего поколения возрастет с 500 до 800 долларов в месяц, а страховые пенсии увеличатся с 200 до 350 долларов.

Примечательно, что, согласно данному прогнозу, экономика России достигнет пика в 2028 году, когда показатель роста ВВП предположительно составит 3,6%. Однако в 2035 году темпы развития сократятся до 3,1%.

Добавим, что команда главы Минэкономразвития Максима Орешкина планирует провести в 2018-2024 годах трехчастную систему реформ, в рамках которой предполагается рост инвестактивности, производительности труда и численности занятых граждан. При этом, по данным издания, ждать существенных изменений в экономике России в ближайшее время не стоит.

посулили рост зарплат в полтора раза, но... через 20 лет — Миля Исламова (@yudinalgis93) 22 мая 2017 г.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал отказ Европейского банка реконструкции и развития от финансирования отечественных проектов дискриминацией по национальному признаку. "Российская сторона вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации", – заявил он.