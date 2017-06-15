Лукашенко пошел войной на рубль

Национальный банк Белоруссии отныне не будет учитывать российский рубль в своих золотовалютных резервах. В Минске объясняют это решение необходимостью перехода на международные стандарты, однако эксперты уверены: все дело в желании белорусского лидера наладить диалог с Западом.

Учитывать российский рубль в золотовалютных резервах Нацбанк Белоруссии перестанет с 1 июля этого года. Как уточнил регулятор, с этой даты финансовое учреждение полностью перейдет на международные стандарты.

В Минске объяснили, что это поможет усовершенствовать управление золотовалютными резервами. Кроме того, позволит обобщить тот опыт, который был получен "в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств".

Тем не менее, отметили в Нацбанке, активы в российских рублях останутся на балансе финансового учреждения. Как отметили в регуляторе, они будут использоваться для "исполнения соответствующих обязательств Республики Беларусь". Кроме того, активы могут выступать в качестве дополнительного источника увеличения золотовалютных резервов.

В этом решении Белоруссии очевиден политический подтекст, уверен ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. "Таким образом Беларусь пытается дать сигнал, с одной стороны – западным партнерам, с другой стороны – и Москве, о том, что она готова к некоторому переосмыслению по взаимодействию с западными партнерами. Но здесь очень важно понимать, что это типичное для Минска поведение и российские власти привыкли работать в таких условиях", – считает аналитик.





Стоит отметить, что в последнее время отношения между Москвой и Минском нельзя назвать безоблачными. Некоторое время назад стороны урегулировали серьезный кризис в энергетической сфере, начавшийся в конце прошлого года. Его причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. И это притом что к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов. В итоге руководство в Минске получило от Москвы совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: он заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.

Впрочем, стороны все-таки нашли пути для решения спора. 13 апреля Москва и Минск подписали пакет документов по урегулированию в нефтегазовой сфере. По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.

