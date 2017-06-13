В Белоруссии испугались зависимости от нефти из России

Зампред правительства республики Владимир Семашко заявил, что Белоруссия находится в опасной зависимости от российских нефти и газа. По его словам, чтобы исправить ситуацию, в стране строится АЭС.

Белоруссия импортирует нефть и газ только из России, хотя и продолжает искать источники альтернативных поставок. Это насторожило зампреда правительства республики.

"У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда", – цитирует Семашко Sputnik Беларусь. Он добавил, что республика ведет строительство БелАЭС, чтобы уйти от этой зависимости.

Вместе с тем, Семашко выразил уверенность, что грядет сильный рост цен на природный газ. Однако, по его словам, Белоруссия к этому времени уже введет в строй электростанцию, что в некоторой степени застрахует ее от этих рисков.

Также вице-премьер подчеркнул, что планы по запуску первого энергоблока станции в 2019 году не изменились. Он отметил, что финансирование строительства идет ритмично.

Напомним, белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.

Ранее, в феврале текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти, хоть это и будет трудно. В начале января Россия собиралась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале 2017 года.

Такое намерение было высказано после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор. На это Лукашенко поручил правительству республики заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.