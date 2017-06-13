В Белоруссии испугались зависимости от нефти из России
Белоруссия импортирует нефть и газ только из России, хотя и продолжает искать источники альтернативных поставок. Это насторожило зампреда правительства республики.
"У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда", – цитирует Семашко Sputnik Беларусь. Он добавил, что республика ведет строительство БелАЭС, чтобы уйти от этой зависимости.
Вместе с тем, Семашко выразил уверенность, что грядет сильный рост цен на природный газ. Однако, по его словам, Белоруссия к этому времени уже введет в строй электростанцию, что в некоторой степени застрахует ее от этих рисков.
Также вице-премьер подчеркнул, что планы по запуску первого энергоблока станции в 2019 году не изменились. Он отметил, что финансирование строительства идет ритмично.
Напомним, белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.
Ранее, в феврале текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти, хоть это и будет трудно. В начале января Россия собиралась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до четырех миллионов тонн в первом квартале 2017 года.
Такое намерение было высказано после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор. На это Лукашенко поручил правительству республики заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.
Больная звезда телестройки призналась, что ей страшно
Фанаты в восторге от внешности актрисы
Актер осознал, какую боль причинил своей бывшей супруге
Режиссер продемонстрировал идиллию с актрисой в Сочи